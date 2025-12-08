»øJ¡¡2·î¤Î¶¯²½»î¹ç¤ÏÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤¢¤ê¡ª¡¡¥Æ¥ìÄ«¡¢TBS¤¬2»î¹ç¤º¤Ä¡¡¥Í¥È¥Õ¥êÆÈÀêÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤ÈNPB¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ï8Æü¡¢ÍèÇ¯2·î¤ËµÜºê¤ÈÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä³µÍ×¤ÈÊüÁ÷Í½Äê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Íâ3·î¤ËWBCËÜÀï¤ò¹µ¤¨¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢2·î22¡¢23Æü¤Ë¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢27¡¢28Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤ÇÃæÆüÀï¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡µÜºê¤ÎÄ¾Á°¹ç½É¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î¼ÂÀï¤Ç¡¢»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡4»î¹ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢12·î20Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£±þ±ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£°ìÈÌÈ¯Çä¤ÏÍèÇ¯1·î8Æü¸á¸å6»þ¤«¤é¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡¢¤Ô¤¢¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷Í½Äê¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬22Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¸á¸åÎí»þ55Ê¬¤«¤é¡Ë¤È28Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÆ±6»þ56Ê¬¤«¤é¡Ë¡¢TBS¤¬23Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡ÊÆ±1»þ55Ê¬¤«¤é¡Ë¤È27Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÆ±6»þ45Ê¬¤«¤é¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡WBCËÜÀï¤ÏÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¤Î¡ÖNetflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÆÈÀêÃæ·Ñ¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÏÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£