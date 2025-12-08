¡ÚDeNA¡ÛÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Ï3000ËüÁý¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡Íèµ¨¤ÏÀèÈ¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¡Ö180¥¤¥Ë¥ó¥°¡×ÌÜ»Ø¤¹¡¡DeNA¤ÎÊ¬ÀÏÎÏ¤ä´Ä¶¤Ê¤É¤Ë´¶Æ°¤â
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤¬·ÀÌó¹¹²þ¤·¡¢3000Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î8000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤â2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£7·î¤ËDeNA¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·³¤Ç¤Ï4ÅÙ¤ÎÀèÈ¯´Þ¤à6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£1¾¡ÌµÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨4.09¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÊý¤¬¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¼«¿È²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Æ£Ï²Åê¼ê¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢µåÃÄ¤«¤é¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤ÇÌÜÉ¸Åêµå²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö200¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¼Â¡¢¸½ÂåÌîµå¤Ç200¤Ï¸·¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä180¤¯¤é¤¤¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Åê¤²¤é¤ì¤ì¤ÐÂ¾¤Î¿ô»ú¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ËÀºÄÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀïÎ¬ÌÌ¤Ê¤É¤â¤È¤Æ¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÁêÀî´ÆÆÄ¤ÎÆ¹¾å¤²¤Ø¤âÎÏ¤ò¤³¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ£Ï²Åê¼ê¤ÏDeNA¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ä»ÜÀß¤Î½¼¼Â¤µ¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÆâÍÆ¤Î²ñÏÃ¤¬¼þ°Ï¤È¤âÀ®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËë³«¤±¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤³¤ì¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£