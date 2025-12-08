Ž¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤«¤é°Û½¤¬¤¹¤ë¡ÄŽ£ºÊ¤ÈÌ¼¤ÈÊë¤é¤¹50ÂåÃËÀ¤¬"¥¦¥¸¤¬¤ï¤¯¤Þ¤Ç"µ¤¤Å¤«¤ì¤ºÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇØ·Ê
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»³·Á¿¿µª¡Ø¸¡»ë´±¤Î¸½¾ì °äÂÎ¤¬¸ì¤ëÂ¿»à¼Ò²ñ¡¦ÆüËÜ¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£°Û½¤¬¤¹¤ë¤Û¤ÉÉå¤Ã¤Æ¤¤¤¿50ºÐÂåÃËÀ¤Î°äÂÎ
ÈÕ½©¤Î¤¢¤ëÌë0»þ²á¤®¡¢ÉÔ¿³ÅÀ¤ÎÂ¿¤¤ÄÌÊó¤Ç¤¹¡£
50ºÐÂåÃËÀ¤¬¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯¸«¤·¤¿ºÊ¤ÈÌ¼¤Î3¿Í¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Ì¼¤¬ÌëÃæ¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤«¤é°Û½¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÊì¿Æ¡Ê»à¼Ô¤ÎºÊ¡Ë¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ç»à¼Ô¤ÎÈ¯¸«¤Ë»ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë»þµ¨¤Ë°Û½¤¬¤¹¤ë¤Û¤É°äÂÎ¤¬Éå¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¼«Âð¤Ë»à¼Ô¤ÎÂ¾¤ËÆ±µï¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼°äÂÎ¤ÎÈ¯¸«¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤ÇÃÙ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢»à¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÐÌ³Àè¤¬¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤Þ¤À¼ã¤¤¤·»à°ø¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤òÆ¬¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿»à¼Ô¤Ï¤â¤È¤â¤ÈËýÀ¿´ÉÔÁ´¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÍýÍ³¤ÈÀ¸Íè¤ÎÉÂ±¡·ù¤¤¤«¤éÄÌ±¡¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£1¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬°²½¤·¡¢»Å»ö¤ÏµÙ¿¦¤·¤ÆÉô²°¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¶ÐÌ³Àè¤«¤é¤ÎÄ°¼è¤Ç¤Ï¡¢»à¼Ô¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤À¤¬ÂÎ¤¬¼å¤¯µÙ¤ß¤¬¤Á¤Ç¡¢µÙ¤ß»Ï¤á¤ÆºÇ½é¤Î1¡¢2½µ´Ö¤ÏÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Ä¹°ú¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢£µ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÊ¤ÈÌ¼
»à¼Ô¤¬Éô²°¤Ë°ú¤¤³¤â¤ê»Ï¤á¤¿¸å¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤ä¿©»ö¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Î»þ¤Î¤ßÉô²°¤Î³°¤Ë¸½¤ì¡¢²ÈÂ²¤È¤â¤Ò¤È¸À¤Õ¤¿¸À¤ò¸ò¤ï¤¹¤Î¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÊ¤Ï»Å»ö¤«¤éµ¢¤ëºÝ¤Ê¤É¤Ë»þÀÞ·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇÄÌÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Ñ¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç²ñ¼Ò¤òµÙ¤ß1½µ´Ö°Ê¾å¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ãë´Ö¤Ë¼«Âð¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤é¿©»ö¤Ï¼«Ê¬¤Ç²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¡¢µ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿»à¼Ô¤ÎÎÙ¼¼¤Ç²¨(¤Õ¤¹¤Þ)°ì¤Ä³Ö¤Æ¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤â»Å»ö¤ÇÆü¡¹Ë»¤·¤¯¡¢ºÇ¶áÊª²»¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â1½µ´Ö°Ê¾å´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¿²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç°Û½¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Êì¿Æ¤È¤È¤â¤Ë²¨¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÅþÃå¤·¤¿»ä¤¿¤Á¤â¡¢½ð°÷¤È°ì½ï¤ËºÊ¤ÈÌ¼¤«¤éÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢»à¼Ô¤ÎÉô²°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²¨¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥´¥ß¤Î»³¤Î´Ö¤«¤éÎÐ¿§¤ËÊÑ¿§¤·¤¿Â¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢¥¦¥¸¤¬¤ï¤ÉåÇÔ½¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤¿°äÂÎ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Åßµ¨¤Ç¤â¿ôÆü¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÉåÇÔ¤¬»Ï¤Þ¤ë
°äÂÎ¤ÎÉåÇÔ¤ÏÈÕ´ü»àÂÎ¸½¾Ý¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈÕ´ü»àÂÎ¸½¾Ý¤È¤Ï¡¢Áá´ü»àÂÎ¸½¾Ý¤ËÂ³¤¤¤Æ°äÂÎ¤¬Ê¬²ò¡¦Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¤¹¡£°äÂÎ¤ò¹½À®¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä»éËÃ¡¢Ãº¿å²½Êª¤Ê¤É¤¬Ê¬²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢½ª¶ÉÅª¤Ë¤ÏÇò¹ü²½¤·¤Þ¤¹¡£Ê¬²ò¤Ï¡¢¼«¸ÊÊÝÍ¤Î¹ÚÁÇ¤Ë¤è¤ëÊ¬²ò¡Ê¼«²ÈÍ»²ò¡Ë¤ÈÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÊ¬²ò¡ÊÂ¾²ÈÍ»²ò¡¢ÉåÇÔ¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
°äÂÎ¤¬ÉåÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º²¼Ê¢Éô¤«¤éÈéÉæ¤¬ÀÄÍõ¿§¤ËÊÑ¿§¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ²²½¿åÁÇ¤¬»ºÀ¸¤µ¤ì¡¢Î²²½¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢»à¸å20¡Á30»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¸½¤ì¡¢¼¡Âè¤ËÁ´¿È¤Ø¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Æµ¨¤Ê¤é1Æü¡¢Åßµ¨¤Ç¤â¿ôÆü¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÉåÇÔ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÉåÇÔ¤¬¿Ê¤à¤È¡¢ÈéÀÅÌ®¼þ°Ï¤ËÎ²²½¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤¬¿»½á¤·¤Æ·ì´É¤¬¼ù»Þ¾õ¤ËÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ëÉåÇÔÌÖ¡¢Î²²½¿åÁÇ¤ä¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Ê¤É¤ÎÉåÇÔ¥¬¥¹¤Ë¤è¤ê´éÌÌ¤äÊ¢Éô¤¬ËÄËþ¤¹¤ëµð¿ÍÍÍ´Ñ¤Ê¤É¤Î¸½¾Ý¤¬¸½¤ì¡¢ÉåÇÔ½¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎ±Õ¤¬Èé²¼¤Ë¿»½Ð¤·¤Æ¤Ç¤¤ëÇË¤ì¤ä¤¹¤¤ÉåÇÔ¿åá×¤âÁ´¿È¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÈéÉæ¤Î¿§¤âÀÄÍõ¿§¤«¤é»çÀÖ¿§¡¢¹õ³ì¿§¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÉåÇÔ½¤¬¤·»Ï¤á¤ëº¢¤Ë¤Ï¥Ï¥¨¤Ê¤É¤â½¤¤¤òÓÌ¤®¤Ä¤±¡¢¸ý¹ÐÆâ¤Ê¤É¤ËÍñ¤ò»º¤ß¤Ä¤±¥¦¥¸¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÂÎÆâ¤Ï¥¦¥¸¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸¡»ë¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¦¥¸¤¬¸ý¹ÐÆâ¤äÉ¡¹ÐÆâ¡¢ÈéÉæ¤ÎÇö¤¤ÏÆ¤Î²¼¤Ê¤É¤«¤é¥Ü¥í¥Ü¥í°î(¤¢¤Õ)¤ì¡¢ÂÎÆâ¤ÇÂçÎÌ¤Î¥¦¥¸¤¬êÁ(¤¦¤´¤á)¤¯ÍÍ»Ò¤ò¼ê¤Ç´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥ß¥¤¥é²½¤¹¤ë°äÂÎ¤È¡¢¥É¥í¥É¥í¤ËÍ»²ò¤¹¤ë°äÂÎ
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢°äÂÎ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ë¤è¤ê°äÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ëº¹°Û¤¬À¸¤¸»Ï¤á¤Þ¤¹¡£´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿°äÂÎ¤Ê¤é¡¢ÉåÇÔ¤è¤ê¤â´¥Áç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¥ß¥¤¥é²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼¼Æâ¤Ç»¸¡¹(¤µ¤ó¤µ¤ó)¤ÈÆü¤Î¤¢¤¿¤ë¤è¤¦¤ÊÁëÊÕ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤¬¥É¥í¥É¥í¤ËÍ»²ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÃæ¤ä¼¾½á¤ÊÅÚ¤ÎÃæ¤Ç¶õµ¤¤ÎÎ®ÄÌ¤¬°¤¤¾ì¹ç¤Ï»à¤í¤¦²½¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÉåÇÔ¤Ï¿Ê¹Ô¤»¤ºÈé²¼»éËÃ¤¬³¥Çò¿§¤Î¥Á¡¼¥º¾õ¤Ë¹Å²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤â¤¬¤ä¤¬¤Æ¤Ï¹ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËÆù¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î½¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯À¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¦¥¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÓÆù¤¬¹¥¤¤ÊÃî¤â¤¿¤¯¤µ¤óêÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¾å¡¢¿åÃæ¡¢ÅÚÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉåÇÔ¤Î¿Ê¹ÔÂ®ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤ÎË¡Â§¡Ë¡£ÃÏ¾å¤Î¿Ê¹ÔÂ®ÅÙ¤ò1¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿åÃæ¤ÏÌó2ÇÜ¡¢ÅÚÃæ¤Ç¤ÏÌó8ÇÜÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ÊÃÏ¾å¤Î1½µ´Ö¡á¿åÃæ¤Î2½µ´Ö¡áÅÚÃæ¤Î8½µ´Ö¡Ë¡£
¢£50ºÐÂå¤Î°äÂÎ¤Ë¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÂÐÌÌ¤¹¤ë
Á°½Ò¤Î»à¼Ô¤¬°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼¼Æâ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢°å»Õ¤«¤é¶Ø¼ò¤ä¶Ø±ì¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÛÃÄ¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¿©»ö¤Î¥´¥ß¤ä¤ª¼ò¤Î´Ì¤¬Íð»¨¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢¶õ¤´Ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤âÂ¿¿ô¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤Ï²¿ºÐ¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼ã¤¯¤Ê¤¤¡×¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸Ä¿Í¤Îµ¤¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸¡»ë¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢50ºÐÂå¤Î°äÂÎ¤Ë¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÂÐÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£30ºÐÂå¤ä40ºÐÂå¤Ç¤â»þÀÞË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¤¯¤Æ¤â¿Í¤Ï»à¤Ì¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÎÌ¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤È¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö·Ù»¡¼è°·»àÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢¼«Âð¤Ë¤ª¤¤¤Æ»àË´¤·¤¿°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¼Ô¡×¤Î¤¦¤Á¡¢Æ¯¤À¹¤ê¤È¤µ¤ì¤ë30¡Á50ºÐÂå¤Ï1Ëü1117ÂÎ¡¢Á´ÂÎ¤Î14.6¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ê¿¶Ñ¤·¤ÆËèÆü30¿Í°Ê¾å¤ÎÆ¯¤À¹¤ê¤ÎÀ¤Âå¤¬Ã±¿È¡¢¼«Âð¤Ç»àË´¤·¡¢¸¡»ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤Ë¾¯¡¹ÉÔÄ´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤·ÌµÍý¤â¤¤¯¤·¡¢»à¤Ì¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢¤¢¤ë»þÆÍÁ³¡¢ÂÑ¤¨Æñ¤¤ÄË¤ß¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Ìá¤ì¤Ê¤¤»à¤Ë¸þ¤«¤¦¤½¤Î»þ¡¢¤É¤ó¤ÊÀäË¾¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»à¤¬¹âÎð¼Ô¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â½½Ê¬¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¸½¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ÈÄíÆâÊÌµï¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë
¤Þ¤¿¡¢Æ±µï¤Î²ÈÂ²¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢ÂÎÄ´µÞÊÑ¤òÉ¬¤ºÁá´ü¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÄíÆâÊÌµï¾õÂÖ¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Î°äÂÎ¤ÎÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°Õ³°¤Ë¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âºÇ¶á¤Î½»Âð¤Ï¸Ä¼¼²½¡¦µ¤Ì©²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Éô²°¤¬°ã¤¨¤Ð°ÛÊÑ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤Å¤±¤Þ¤»¤ó¡£Æ±µï¤Î²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Âð¤Ç°äÂÎ¤¬Éå¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½ð°÷¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Àè¤Û¤É¤ÎºÊ¤ÈÌ¼¤Ï»à¼Ô¤ÎÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤è¤ê¤â¡¢Áòµ·¤Î¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²¨°ìËç³Ö¤Æ¤¿¸þ¤³¤¦¤ÇÉ×¤äÉã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉåÇÔ¤¹¤ë¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤2¿Í¤ò¡¢»ä¤Ï½é¤á¤Î¤¦¤Á¤³¤½ÉÔ²Ä²ò¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤Á¤âÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤Î¤âº£¤É¤¤ÏÉáÄÌ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á ¿¿µª¡Ê¤ä¤Þ¤¬¤¿¡¦¤Þ¤¡Ë
Î©¶µÂç³Ø¸¦µæ°÷¡¦¸µ¸¡»ë´±
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£95Ç¯Î©¶µÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Ì±´Ö´ë¶È¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ96Ç¯¤è¤êºë¶Ì¸©·Ù»¡¤ËÊô¿¦¡£À¸³è°ÂÁ´Éô¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Þ¤Ç·º»öÉôÁÜººÂè°ì²Ý¤ËÇÛÂ°¡£¸¡»ë´±¤È¤·¤ÆÌó1600ÂÎ¤Î°äÂÎ¤Î¸¡»ë¤Ë½¾»ö¤·¡¢Â¿¿ô°äÂÎÂÐ±þ·±Îý¤äÅìµþ¸ÞÎØ¥Æ¥íÂÐºö¡Ê¸¡»ë¡Ë¤Ë·È¤ï¤ë¡£23Ç¯Î©¶µÂç³ØÂç³Ø±¡¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¡£25Ç¯3·î¤Ë·Ù»¡¤òÂà¿¦¡£¸½ºß¤ÏÇ§ÄêNPOË¡¿ÍÆñÌ±¤ò½õ¤±¤ë²ñ¡ÊAAR Japan¡Ë¤ÇºÒ³²»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î©¶µÂç³Ø¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½ê¤Ë½êÂ°¤·¡ÖÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿¿ô°äÂÎ¤Î½èÃÖ¡¢°äÂÎ´ÉÍý¡×¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄ´ºº¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡ËYoshifumi Kawabata¡¿AAR Japan
¡ÊÎ©¶µÂç³Ø¸¦µæ°÷¡¦¸µ¸¡»ë´± »³·Á ¿¿µª¡Ë