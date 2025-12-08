¡Ö¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥ó¡×¤Î¿·¥«¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMAM DACOTAN cafe&bake¡×¤¬É½»²Æ»¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡ÖÀ¸¥Ù¥¤¥¯¡×¤ä¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤â
¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥ó ¥«¥Õ¥§¥¢¥ó¥É¥Ù¥¤¥¯¡×¤¬É½»²Æ»¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥É¡¼¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡ÖI'm donut¡©¡Ê¥¢¥¤¥à¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ë¡×¤Ê¤É¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÊ¿»ÒÎÉÂÀ¥·¥§¥Õ¤¬Å¸³«¤¹¤ë¿·¥«¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMAM DACOTAN cafe&bake¡Ê¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥ó ¥«¥Õ¥§¥¢¥ó¥É¥Ù¥¤¥¯¡Ë¡×¡£
º£²ó¤Î¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤òÅöÆü¤Ë¾Æ¤¾å¤²¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥Þ¥Õ¥£¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ù¥¤¥¯¤â¡¢¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÇºà¤Î½Å¤ÍÊý¡¦¿©´¶¤Îºî¤êÊý¡¦¹á¤ê¤ÎÀ¸¤«¤·Êý¤Ë¤è¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ï¡¢¡ÈÀÐ¤ÎÄ®¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢ÀÐ¤ÈÌÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¹½À®¤Ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤ä¥¹¥Ä¡¼¥ë¤ÎºÂÌÌ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ëÅ·ÈÄ¤Ë¤ÏÌÚ¹©¿¦¿Í¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤¿¿ùºà¤òºÎÍÑ¡£ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤È¼ê»Å»ö¤¬Â©¤Å¤¯ìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤ä¥Ñ¥ó¤Î¹á¤ê¤ò¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¼Á¤Ê¥«¥Õ¥§»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤ÊÌó50¼ïÎà¤Î¥Ù¥¤¥¯¾¦ÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¡ª
¥Ù¥¤¥¯
¡ÖÌÀÂÀ¥°¥é¥¿¥ó¥·¥å¡¼¡×528±ß
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Ë¡¢Ê¡²¬»ºÌÀÂÀ»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÀ½ÌÀÂÀ¥Ù¥·¥ã¥á¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ìÉÊ¡£¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Ù¥·¥ã¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ËÌÀÂÀ»Ò¤Î»Ý¤ß¤È¤Û¤É¤è¤¤¿É¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥±¡¼¥¡×473±ß
¥Õ¥é¥ó¥¹¥¢¥ó¥¶¥¹ÃÏÊýÈ¯¾Í¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÈ¯¹Ú²Û»Ò¡È¥¯¥°¥í¥Õ¡É¤ò¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥ó¤é¤·¤¤¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥±¡¼¥»ÅÎ©¤Æ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Ð¥¿¡¼À¸ÃÏ¤Ë¥é¥à¼òÄÒ¤±¥ì¡¼¥º¥ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤êº®¤¼¹þ¤ß¡¢¹á¤ê¹â¤¯¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤¥¯¥ë¥ß¤òº®¤¼¹þ¤ó¤ÀÆÃÀ½¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤Û¤É¤è¤¤¥³¥¯¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¥¯¥ë¥ß¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ä¥é¥à¤ÎÍ¾±¤¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÉÊ¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾Æ¤²Û»Ò¡£
¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¸¥ã¥ó¥¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¡×594±ß
¤¶¤¯¤¶¤¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡£ÂçÎ³¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯º®¤¼¹þ¤ß¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤ÎÎ¾Êý¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¿¼¤¤¥³¥¯¤¬¹¤¬¤ë¡¢¥Á¥ç¥³¹¥¤¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¡£
¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥±¡¼¥¡×495±ß
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Ç»¸ü¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥±¡¼¥¡£À¸ÃÏ¤Ë¤â¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥ê¡¼¥à¤ò½Å¤Í¡¢¤µ¤é¤ËºÕ¤¤¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ò»¶¤é¤·¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¹á¤ê¤È»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ë¾Æ¤²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
À¸¥Ù¥¤¥¯
¡ÖÀ¸¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×605±ß
¤·¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤ÎÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢»Å¾å¤²¤Ë±ð¤ä¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿ìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¡£
¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤È¤í¤±¤ë¥Á¥ç¥³¤È¹á¤Ð¤·¤¤¾Æ¤À¸ÃÏ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢°ì¸ý¤´¤È¤Ë¿¼¤¤¥³¥¯¤¬¹¤¬¤ë¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥óÎ®¤ÎÀ¸¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡£
¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡×506±ß
¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Î¥¨¥¢¥ê¡¼¤Ê·Ú¤µ¤È¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¤Î¤µ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Ë¡¢¼«²ÈÀ½¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
Íñ¤Î¥³¥¯¤È¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡¢¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥â¡¼¥É¡×792±ß
±Ñ¹ñ¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¡È¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¥±¡¼¥¡É¤òÍ·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥Ð¥¿¡¼¤¬¹á¤ëÀ¸ÃÏ¤Î¾å¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¥×¥ê¥ó¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤ò½Å¤Í¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ê¡¼¤ò¥ª¥ó¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤°¦¤é¤·¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¡¢¤Ò¤È¸ý¤Ç¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¡£
¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀ¸¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×847±ß
¥Ð¥Ê¥Ê¤Î·Á¤ò¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¯¥ê¡¼¥à¤ò½Å¤Í¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÈé¤Þ¤Ç´Ý¤´¤È»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿¿¼¤¤´Å¤ß¤È¹á¤ê¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¡¢¥Á¥ç¥³¤Î¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤Ë¡£
Âç¿Í¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Ê²½·Ï¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¡£
»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¥×¥ì¡¼¥È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
¾Æ¤²Û»Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢»þ´ÖÂÓ¤´¤È¤ËÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÍÑ°Õ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é¤ÎÄó¶¡³«»ÏÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¸ø¼°SNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥È¡¡9»þ¡Á10»þ30Ê¬
¤¿¤Þ¤´¥É¥Ã¥°¤ä¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡¢µ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿°ìÉÊ¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ä«¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥×¥ì¡¼¥È¡£
¥À¥³¥¿¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡¡11¡Á15»þ¡Ê14»þ30Ê¬LO¡Ë
¹á¤êË¤«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÅº¤¨¤¿¡¢¤Ò¤È»®¤Ç¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê¥×¥ì¡¼¥È¡£¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¤ÎÆÃÀ½¥Ð¡¼¥¬¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¥ó¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
◼︎AMAM DACOTAN cafe&bake¡Ê¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥ó ¥«¥Õ¥§¥¢¥ó¥É¥Ù¥¤¥¯¡ËÉ½»²Æ»
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-6-23
TEL¡§¤Ê¤·
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á19»þ¡Ê18»þLO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§É½»²Æ»±ØB2½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
¸ø¼°SNS¡§@dacotan.cafe.bake
▶▶¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£