BABYMONSTER¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ªÎ»¡ª10Ëü¿ÍÆ°°÷¤Ç¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¡É¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ
BABYMONSTER¤¬¡¢ºÆ¤ÓÆüËÜ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ò¥ç¥ó¡¢"·ãºÙ¥¦¥¨¥¹¥È"ÈäÏª
BABYMONSTER¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½é¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤Ç15Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢²¼È¾´ü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç10Ëü¿Í¤ÎÆ°°÷¤òµÏ¿¤·¡¢¡È¼¡À¤Âå¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
BABYMONSTER¤Ï12·î6Æü¡¦7Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Ê¼¸Ë¡¦GLION ARENA KOBE¤Ç¡ÖBABYMONSTER [LOVE MONSTERS] JAPAN FAN CONCERT 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿º£²ó¤Î¸ø±é¤ÏÎ¾Æü¤È¤âÁ´ÀÊ´°Çä¤òµÏ¿¡£ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿À¸Í¸ø±é¤è¤ê¤âµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤¿²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÀ¤«¤é¤â¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
½é¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢ÀéÍÕ¡¦Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦¿À¸Í¤Î¥¢¥ê¡¼¥Êµé²ñ¾ì¤ÇÁ´8¸ø±é¤òÅ¸³«¤·¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó´ÑµÒ¤À¤±¤Ç10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅìµþ¸ø±é¤ÏTBSÀ¸Ãæ·Ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤ØÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢³ÆÅÔ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥ê¥ì¡¼¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤âÏ¢ÆüÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®µ¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ç®µ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ï³«±éÄ¾¸å¤«¤éÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£BABYMONSTER¤Ï¡ØWE GO UP¡Ù¡ØSHEESH¡Ù¡ØDRIP¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü½Ð¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÂ©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇ®µ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
²Î¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»°Çï»Ò¤¬´°àú¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¹½À®¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ØGhost¡Ù¤È2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWE GO UP¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ò²Ã¤¨¤¿Éý¹¤¤¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¡¢YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¸¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤äÆÃ¸ú±é½Ð¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥«¡¼¤ä¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¸ø±é¤Î³Ú¤·¤µ¤ò°ìÁØ°ú¤¾å¤²¤¿¡£
BABYMONSTER¤Ï¡ÖMONSTIEZ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤Ç³§¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âMONSTIEZ¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤Î²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿MONSTIEZ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿BABYMONSTER¤Ï¡¢12·î27Æü¡¦28Æü¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢2026Ç¯1·î2Æü¡¦3Æü¤ËÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥¢¥¸¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þBABYMONSTER¤È¤Ï¡©
YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬BLACKPINK°ÊÍè¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£´Ú¹ñ½Ð¿È¡Ê¥é¥ß¡¢¥í¡¼¥é¡¢¥¢¥Ò¥ç¥ó¡Ë¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¡Ê¥Ñ¥ê¥¿¡¢¥Á¥¡¼¥¿¡Ë¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¡Ê¥ë¥«¡¢¥¢¥µ¡Ë¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£³Æ¡¹¤¬1000ÇÜ¤Î¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤ÆYG¥¨¥ó¥¿¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¹çÎ®¤·¡¢4Ç¯´Ö¡¢ÀìÌç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¡£2023Ç¯11·î27Æü¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØBATTER UP¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï·ò¹¯ÌäÂê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥Ò¥ç¥ó¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¹çÎ®¤·¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBABYMONS7ER¡Ù¤Ç¡ÈÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤·¤¿¡£