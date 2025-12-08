²£ß·²Æ»Ò¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó»þÂå¤ÎÄ¹½÷¤È¤Î¿Æ»ÒÆ°²è¸ø³«¡ÖÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤ÈÉ½¾ð¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/08¡Û¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£ß·²Æ»Ò¤¬12·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó»þÂå¤ÎÄ¹½÷¤È¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û35ºÐ·Ý¿Í¡¢Ä¹½÷¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦²áµî¥·¥ç¥Ã¥È
²£ß·¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤Æ°²è¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤è¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢5ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿º¢¤Ë»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó»þÂå¤ÎÄ¹½÷¤Ë¥³¥á¥ê¤Î²Î¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¤ÈÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤¿Ä¹½÷¤Ë¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅ¹Æâ¤ÇÎ®¤ì¤ëBGM¤ò¾Ð´é¤Ç²Î¤¤Ê¹¤«¤»¡¢Ä¹½÷¤¬¾Ð¤¤À¼¤ò¾å¤²¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤ÈÉ½¾ð¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö°¦¾ðÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤â´ò¤·¤½¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²£ß·¤Ï2017Ç¯7·î¤ËÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2020Ç¯2·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢2021Ç¯10·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¡¢2023Ç¯6·î¤ËÂè3»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
