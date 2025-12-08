i-dle¡¦¥½¥è¥ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ªÆüËÜ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬2¿Í½êÂ°¤¹¤ëBaby DONT Cry¡¢ÆüËÜ¤Ø¡¡ËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¤ò³«»Ï
º£Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·¿Í¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Baby DONT Cry¡Ê¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥É¥ó¥È¥¯¥é¥¤¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBaby DONT Cry¤â¡ª¼¡¤Î¡È¥Ó¥¸¥å½÷²¦¡É¸õÊä¤¿¤Á
Baby DONT Cry¤Ï12·î9Æü¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á½Ð¹ñ¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¸½ÃÏ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
Baby DONT Cry¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ß¥¢¤È¥¯¥ß¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ËBaby DONT Cry¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼3¥«·î¤ÇÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØNYLON JAPAN¡Ù11·î¹æ¤Î¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë12·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¼ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÀ²½¹â¹»¡¦¥Ù¥É¥ó¹â¡×¤ÎÂè1ÏÃ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÇBaby DONT Cry¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ñ¨¡¹¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¡ÈÀï¾ì¡É¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¤â¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¸ÄÀ¤ò¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Æü¤ËÆü¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëBaby DONT Cry¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þBaby DONT Cry ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ø¹¾Æî¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼êPSY¤ÎÎ¨¤¤¤ëP NATION¤Ë½êÂ°¤¹¤ë4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥¤¥Ò¥ç¥ó¤È¥Ù¥Ë¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥¯¥ß¤È¥ß¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë½ã¿è¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤À¤¬¡¢Æâ¤Ë¶¯¤µ¤òÈë¤á¡¢º¤Æñ¤Ë¤â¤¯¤¸¤±¤ºÁ°¤Ø¿Ê¤à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£i-dle¤Î¥½¥è¥ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤·¡¢2025Ç¯6·î23Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØF Girl¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£