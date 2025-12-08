¡Ö¥ª¡¼¡¦¥¶¥Ã¥¯¡×¤«¤é¡È3Ç¯¤Ö¤ê¡É¤Î¿·Ì£¤¬ÅÐ¾ì¡¡Ä¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ú¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÀè¹ÔÈ¯Çä¡Û
¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢¿Íµ¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¥ª¡¼¡¦¥¶¥Ã¥¯¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÉÊ¡ÊÄêÈÖ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡Ö¥ª¡¼¡¦¥¶¥Ã¥¯¡ãÀ¸Õª¾Æ¤Ì£¡ä¡×¡£2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯Çä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï55¥°¥é¥à¡¢ÀÇÊÌ´õË¾¾®Çä²Á³Ê144±ß¡£
◾️ÆÃÄ§
¥Ü¥³¥Ü¥³¤È¤·¤¿·Á¾õ¤È¥¶¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡Ö¥ª¡¼¡¦¥¶¥Ã¥¯¡×¡£¥Ý¥Æ¥È¤ÎÄø¤è¤¤¸ü¤ß¤ÈÉ½ÌÌ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¤Î¤¢¤ëÆÈÆÃ¤Ê·Á¾õ¤¬ÆÃÄ§¤Î¾¦ÉÊ¡£
¢£³«È¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡Ö¥ª¡¼¡¦¥¶¥Ã¥¯¡×¤Ï1990Ç¯¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢ÄêÈÖÉÊ¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê±öÌ£¡×¡Ö°ë¤Î¤ê±ö¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2022Ç¯9·î°Ê¹ß¤ÏÄêÈÖÉÊ¤Î¤ß¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÂÔË¾¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·Ì£¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¡£
¡ÖÀ¸Õª¾Æ¤Ì£¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆù·Ï¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¸Õª¾Æ¤¡×¤È¤¤¤¦ÆùÎÁÍý¤¬¡¢¶áÇ¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥ì¥·¥Ô¸¡º÷¤Ç¾å°Ì¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Ë·èÄê¡£À¸Õª¾Æ¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¸Õª¤Î¹á¤ê¡¢´Å¾ßÌý¥À¥ì¤äÆÚÆù¤Î»Ý¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¹¥¤¤ÊÂç¿Í¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÒÀ½ÉÊ³µÍ×¡Ó
¡¦À½ÉÊÌ¾
¡Ö¥ª¡¼¡¦¥¶¥Ã¥¯¡×¡ãÀ¸Õª¾Æ¤Ì£¡ä
¡¦ÆâÍÆÎÌ
55¥°¥é¥à
¡¦²Á³Ê
ÀÇÊÌ´õË¾¾®Çä²Á³Ê144±ß¡¡
¡¦È¯ÇäÆü
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÀè¹ÔÈ¯Çä¡§2025Ç¯12·î8Æü ¡¿ °ìÈÌÈ¯Çä¡§2026Ç¯1·î19Æü
¡üÈ¯ÇäÃÏ¶è
Á´¹ñ