¡ÖÀäË¾Åª¥»¥ó¥¹¡ª¡×¤ÈÈà½÷¤òº¤¤é¤»¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌµ»ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Û¤É¡¢Ìñ²ð¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÈà½÷¤ò¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤³¤½¡¢¿µ½Å¤ËÉÊÊª¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À500Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ö¡ØÀäË¾Åª¥»¥ó¥¹¡ª¡Ù¤ÈÈà½÷¤òº¤¤é¤»¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¼þ¤ê¤Î»ëÀþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÂç¤¤¹¤®¤ë²ÖÂ«¡×
¡Ö³¹¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Âð¤Ç¤â²ÈÂ²¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡Ä¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÖÂ«¤Ï¡¢¾È¤ì²°¤ÎÈà½÷¤Ë¤ÏÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¼¤Ò²Ö¤ò¡Ä¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢ÊÌ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤·¡¢²Ö¤Ï¼«Âð¤ËÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£²¡Û¾¼ÏÂ¥»¥ó¥¹¤Ç¤¢¤«È´¤±¤Ê¤¤¡Ö¥ª¥ë¥´¡¼¥ë¡×
¡ÖÃÖ¤¾ì½ê¤âº¤¤ë¤·¡¢»È¤¤Æ»¤â¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÎ¤ÏÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢º£¤âÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥ª¥ë¥´¡¼¥ë¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÌÚ¤ä¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¤Î¹©·ÝÉÊ·Ï¤Ï¡¢¿µ½Å¤Ë¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÄ¶ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡×
¡ÖÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢Åà¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÎÏºî¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²Î¤ä¥Ý¥¨¥à¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ£¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ò¼çÌò¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÅº¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤À¤±¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¥Ð¥ì¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÍÑ°Õ¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð»æÀÚ¤ìÄøÅÙ¤Ë¤·¤«²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤é´î¤Ð¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤éÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Ûµ¤»ý¤Á¤è¤ê¤ª¥È¥¯¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡Ö¥ï¥±¤¢¤ê¥±¡¼¥¡×
¡Ö°Â¤¯Çã¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼«Ëý¤µ¤ì¤Æ¤â´î¤Ù¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨»ö¼Â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¤Î¤Ï½÷À¤òÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÍÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÊÂ¤ó¤ÇÇã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ï«ÎÏ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀºö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û²¿¤«ºî¤ì¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖÄ´Íý´ï¶ñ¡×
¡Ö¥Û¡¼¥í¡¼Æé¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡Ø¥³¥ì¤Ê¤é²¿¤ò¼Ñ¤Æ¤â»Ý¤¤¤é¤·¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡ÄÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼êÎÁÍý¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥°¥Ã¥º¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¦¥¶¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¥ª¥Á¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¥â¥Î¤òÁª¤Ö¤è¤ê¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë²¿¤«¤òºî¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÂ£¤ë¤Î¤¬µÈ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÉáÃÊ»È¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¡Ö¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥«¥Ð¥ó¡×
¡ÖÂçºå¤Î¥ª¥Ð¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÊÁ¤â¤Î¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤òÅöÏÇ¤µ¤»¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤«¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÁÇÄ¾¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤è¤¤¤«¿Ò¤Í¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û²¼¿´´Ý¸«¤¨¤Î¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥µ¥ó¥¿¤Î°áÁõ¡×
¡ÖÌÑÁÛßÚÎö¤ÎÃæÆóÉÂ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤òÍ×µá¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤òÅÏ¤¹¤Î¤â¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤á¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬Ãå¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁê¼ê¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¹¥¤ßÌµ»ë¤Ç¡¢¤¿¤À¥Ç¥«¤¤¤À¤±¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×
¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¼ÙËâ¤¹¤®¤Æµã¤¤½¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤ÎµðÂç¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Û¤ÉÌÂÏÇ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Èà½÷¤Î¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌµÂÌ¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¾®¤Ö¤ê¤Çºî¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬´î¤Ð¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÇº¤ó¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤À¤«¤é¡¢´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¡¢Èá·à¤òÀ¸¤à¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÁª¤ó¤À¤È¤¤³¤½¡¢ËÜÅö¤ËÈà½÷¤¬´î¤Ö¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢ÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯8·î6Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×500Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
