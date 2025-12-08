¡Ö¼ç¸¢¼Ô¶µ°é¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î½£¡¡µÕ²óÅ¾¤Î¡Ö·ãÎ®¡×°Õ¸«¤ÎÊ¬¤«¤ì¤ëÌäÂêÈò¤±¤ë
¼ç¸¢¼Ô¶µ°é¤¬¤µ¤«¤ó¤À¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼ø¶È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ëÆ°¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£ÅªÃæÎ©À¤ËÇû¤é¤ì¡¢Ãæ¹â¤Ç¤âÂç³Ø¤Ç¤â¡¢°Õ¸«¤ÎÊ¬¤«¤ì¤ëÌäÂê¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë½£¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¥¤¡¼¥é¥¤¡¦¥Ó¡¼¥È¥ó¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ÊÂç³Ø¤ÇÎò»Ë³Ø¤ÎÇî»Î¹æ¼èÆÀ¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¸½Âå»Ë¤¬ÀìÌç¤Ç¡¢¼ø¶È¤Ç¶µ°÷¤Î½õ¼ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
º£Ç¯¤Î½Õ³Ø´ü¡¢¤¢¤ë¼ø¶È¤Ç³ØÀ¸¤¬¡¢³«Âó»þÂå¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó»¦³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤¼ÂçµÔ»¦¡Êgenocide¡Ë¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£¶µ°÷¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÅú¤¨¤º¡¢¥Ó¡¼¥È¥ó¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤ê¤ËÅú¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¤¿¡£¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¤½¤ì°Ê¹ß¡¢²¿ÅÙ¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥¤¡¼¥é¥¤¡¦¥Ó¡¼¥È¥ó¤µ¤ó=2025Ç¯9·î¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥È¥ó¡¢½©»³·±»Ò»£±Æ
¤Ê¤¼¶µ°÷¤Ï¼«Ê¬¤ÇÅú¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥Ó¡¼¥È¥ó¤µ¤ó¤¬ÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¤Î¤¬2024Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÎÅªÂ¿ÍÍÀË¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½£Ë¡¡£Æ±Ë¡¤Ï¡¢½£Î©¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Ï¡ÖÃÎÅª¤ËÂ¿ÍÍ¡×¤Ê¹Í¤¨¤ò¶µ¤¨¤ÆÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¶µ°÷¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀìÌç¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¶µ¤¨¡¢°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¼ø¶È¤¬¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Âç³Ø¤ËÆ¿Ì¾¤ÇÄÌÊó¤Ç¤¤ë¡£½õ¼ê¤ÏÂÐ¾Ý³°¤À¡£
°ì¸«¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢º£¡¢½£Î©¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÎÂç³Ø¤Ê¤É¤ÇÂçÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¤ÎÌäÂê¤ËÀ¯¼£¤¬Ä¾ÀÜ²ðÆþ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÎÅªÂ¿ÍÍÀ¤Î¸¶Â§¤Ï³Î¤«¤Ë½ÅÍ×¤À¤¬¡¢À¯¼£¤¬Âç³Ø¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸¢ÎÏ¤Î¸íÍÑ¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹Ë¡³ØÉô¶µ¼ø¡Ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡ÖË¡¤ÎÆâÍÆ¤¬Èó¾ï¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¡¢×ó°Õ¡Ê¤·¤¤¡ËÅª¡£ÃÎÅªÂ¿ÍÍÀ¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â²ò¼á¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£¶µ»Õ¤¿¤Á¤Ï¶²¤ì¡¢°à½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¸²½¿ÍÎà³Ø¤ò¶µ¤¨¤ë½Ú¶µ¼ø¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤µ¤ó¡£
¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É½Ú¶µ¼ø¡ÊËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
Èà¤ÎÀìÌç¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÊ¸²½¤ä¼Ò²ñ¡£¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â¶µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡£¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¤ò¤·¤¿2023Ç¯10·î°Ê¹ß¡¢³ØÆâ³°¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ø¤Î»ëÀþ¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡£ºòÇ¯4·î¤Ë¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ø¤ÎÏ¢ÂÓ¤ò¼¨¤¹¥Ç¥â¤¬³ØÆâ¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤·Èà¤ò´Þ¤à¶µ°÷¤ä³ØÀ¸30¿Í°Ê¾å¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¹¾ì¤Ç¤ªÃë¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éµ¤·Ú¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¿ÏÂ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£º£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ç¥â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Î½ÐÆ°¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï³ØÀ¸¤ò·Ù»¡¤«¤é¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£Æ±ÆüÃæ¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¡¢µ¯ÁÊ¤â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤òÃ¥¤¦»öÂÖ¡¢½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¶µ°÷¤â
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤µ¤ó¤ÏÇº¤ó¤ÀËö¡¢¼ø¶È¤ÎÆâÍÆ¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³ØÀ¸Æ±»Î¤ÎµÄÏÀ¤Î»þ´Ö¤òÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤·¤¿¡£¡Ö°ÊÁ°¤Ï°Õ¸«¤ÎÊ¬¤«¤ì¤ëÌäÂê¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½Âç»ö¤È»×¤Ã¤ÆÂ¥¤·¤¿¤¬¡¢³ØÀ¸¤¬¶ì¾ð¤ò½Ð¤¹»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ËÜÍè¡¢Âç³Ø¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³ØÀ¸¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÈãÈ½Åª»×¹ÍÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¾ì¤Ê¤Î¤Ë¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÃÎÅªÂ¿ÍÍÀ¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎË¡Î§¤¬µÕ¤Ë¼ø¶È¤«¤éÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤òÃ¥¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Õ³Ø´ü¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤³¤ÎË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¶µ°÷¤¬½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¡£½Ú¶µ¼ø¤Î¥Ù¥ó¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¸½Âå»×ÁÛ¤ä¥É¥¤¥Ä¸¦µæ¤¬ÀìÌç¤Ç¡¢20Ç¯°Ê¾åÆ±Âç¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñ»×ÁÛ¤Î¹ÖµÁ¤Ç¡¢³ØÆâ¤Î¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¥Ç¥â¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£Æ±¥Ç¥â¤Ç¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤âÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ê¤½¤Î¸åÉÔµ¯ÁÊ¡Ë¡¢¡Ö¼ø¶È¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂáÊá·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¼ø¶È¤Ç¼è¤ê°·¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡£¤·¤«¤·¡¢Æ¿Ì¾¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢Ä´ºº¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÇ§¤á¡¢Âç³Ø¤«¤é¸ø¼°¤Ê¡ÖÃí°Õ¡Êwarning¡Ë¡×¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤µ¤ó¤â¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤â¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡×¤Ë¼ø¶ÈÆâÍÆ¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥ó¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó½Ú¶µ¼ø¡Ê±¦¡Ë¤ÈÆ±Î½¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ö¥¯¥ë¶µ¼ø¡£¥Ö¥¯¥ë¶µ¼ø¤ÎÃå¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¡ÖWE ARE ALL BEN ROBINSON¡×¡Ê»ä¤¿¤Á¤Ï¤ß¤Ê¥Ù¥ó¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤À¡Ë¤È¤¢¤ë=2025Ç¯9·î¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥È¥ó¡¢½©»³·±»Ò»£±Æ
¡Ö¥ª¡¼¥¦¥§¥ë¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥¯¡Ù¤ÎÅµ·¿Îã¡×
ËÁÆ¬¤Î¥Ó¡¼¥È¥ó¤µ¤ó¤ËÌá¤ë¡£¥Ó¡¼¥È¥ó¤µ¤ó¤¬¹ÖµÁ¤ò¤¹¤ë²ó¤Ç¡¢Çò¿Í·Ù»¡´±¤Ë¤è¤ë¹õ¿Í¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤µ¤ó»¦³²¤È¡¢¤½¤Î¸åµ¯¤¤¿¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥º¡¦¥Þ¥¿¡¼¡×±¿Æ°¤ò¼è¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶µ°÷¤«¤é¡ÖËªµ¯¡Êuprising¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡ÖÄñ¹³¡Êprotest¡Ë¡×¤Ë¡¢¡Ö¡Ê·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¡Ë»¦¿Í¡Êmurder¡Ë¡×¤ò¡Ö»¦³²¡Êkilling¡Ë¡×¤ËÊÑ¤¨¡¢Â¾¤Ë¤â¹ñ²È¤ÎË½ÎÏ¤äÃÆ°µ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½¸½¤ò¼õÆ°Åª¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¶µ°÷¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ó¡¼¥È¥ó¤µ¤ó¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Îã¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ª¡¼¥¦¥§¥ë¤Î¾®Àâ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥¯¡Ù¤ÎÅµ·¿Åª¤ÊÎã¡£ÀïÁè¤òÊ¿ÏÂ¤È¸Æ¤Ó¡¢ÍÞ°µ¤ò»ÔÌ±ÅªµÄÏÀ¤È¤¤¤¦¡£Âç³Ø¤È¤¤¤¦Ì±¼ç¼çµÁ¤Î´ðËÜÅª»ÙÃì¤Î½ªßá¡Ê¤·¤å¤¦¤¨¤ó¡Ë¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¡Ë¡£ºî²È¥ª¡¼¥¦¥§¥ë¤Ï¡¢°Å¹õ¼Ò²ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¾®Àâ¡Ö1984Ç¯¡×¤Ç¡¢Æó¤Ä¤ÎÌ·½â¤¹¤ë³µÇ°¤òÆ±»þ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ìµ¿Ìä¤òÊú¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¡ÖÆó½Å»×¹Í¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£Âç³Ø¤Ç¡¢¸¢ÎÏ¤Ë×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¤´¹¤¨¡¢µÄÏÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Â»¼º¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖWE ARE ALL BEN ROBINSON¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ÊÂç³Ø¤ÇÉþ¾þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÉþ¾þ»Ë¤ò¶µ¤¨¤ë¥Ø¥¶¡¼¡¦¥¢¥³¥¦¶µ¼ø=2025Ç¯9·î¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥È¥ó¡¢½©»³·±»Ò»£±Æ
Æ±Âç¤ÇÎò»Ë³Ø¤ò¶µ¤¨¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¥Ò¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ÖÃÎÅªÂ¿ÍÍÀ¤È¤ÏÂç³Ø¶µ°éÁ´ÂÎ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¥Þ¥ë¥¯¥¹¼çµÁ¤Î¶µ¼ø¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥ª¥³¥ó¤Î¶µ¼ø¤Î¼ø¶È¤â¼õ¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¥Ù¥é¥ë¤Î¶µ¼ø¤Î¼ø¶È¤â¼õ¤±¤ë¡£³ØÀ¸¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤ò»ý¤ÄÊ£¿ô¤Î¶µ¼ø¤«¤é¾ðÊó¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¸«²ò¤òÉ¬¤º¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£Æ±½£¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢½£¤ÎÂç³Ø¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î½£Í½»»´ØÏ¢Ë¡¤Ç¡¢ÃÎ»ö¤Ë¤è¤ëÂç³Ø¤ÎÍý»ö¤ÎÇ¤Ì¿¡¦²òÇ¤¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
¶µ¼¼¤Ç°Õ¸«¤ÎÊ¬¤«¤ì¤ëÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç³Ø¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼Ò²ñ¤äÀ¯¼£¤ÈÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿¶µ¼¼
¥Æ¥¥µ¥¹½£¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÇÎò»Ë¤ò¶µ¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¶µ»Õ¤Ï¼ø¶È¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬À¯¼£²È¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Ç¤Ï¡¢µÄ²ñ¤äÂçÅýÎÎ¤Ï»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£À¸ÅÌ¤Ï¶½Ì£¤Î¤¢¤ëË¡°Æ¤òÄ´¤Ù¡¢Ã´Åö¤ÎµÄ°÷¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢À¯¼£²È¤Î»öÌ³½ê¤äËÜ¿Í¤«¤éÊÖ»ö¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤È¤Æ¤âµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤È¤³¤í¤¬2022Ç¯°Ê¹ßÃæ»ß¤Ë¡£2021Ç¯¤Ë¸øÎ©¹»¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÈãÈ½Åª¿Í¼ïÍýÏÀ¡ÊCRT¡Ë¶Ø»ßË¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½£Ë¡¤¬À©Äê¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£CRT¤È¤Ï¡¢º¹ÊÌ¤ÏË¡Î§¤äÀ©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¼Ò²ñ¤Ë¹½Â¤Åª¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤«¤é¤ÎÈ¿ÂÐ¤¬¶¯¤¤¡£
Æ±Ë¡¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿Ì±¼çÅÞ½£²¼±¡µÄ°÷¤Î¥¨¥ê¥ó¡¦¥º¥¤¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¾®Ãæ³Ø¹»¤ÇCRT¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡¤ÏÈó¾ï¤Ë¹ÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤¤¡¢º®Íð¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î¥¨¥ê¥ó¡¦¥º¥¤¥Ê¡¼²¼±¡µÄ°÷¡ÊËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
Æ±Ë¡¤ÏCRT¤òÄ¶¤¨¡¢ÈîÂç²½¡£¼Ò²ñ¤äÎò»Ë¤Î¼ø¶È¤Ç¡¢»þ»öÌäÂê¤ä°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤ò°·¤¦»þ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÇÁêÈ¿¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¸øÊ¿¤ËÏÀ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤ë¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤ÉÀ¯¼£Åª¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë³èÆ°¤ËÀ¸ÅÌ¤ò»²²Ã¤µ¤»¡¢Ã±°Ì¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¶Ø»ß¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤ä¹â¹»¤Ç¼ç¸¢¼Ô¶µ°é¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¯ºö¤äÀ¯¼£¤ÎµÄÏÀ¤¬¤µ¤«¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ê¤É¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎË¡Î§¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼ø¶È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃÏ°è¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¥°¥ì¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥ó¤µ¤ó¡ÊËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
À¸ÅÌ¤â¼ø¶È¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ì¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ë½»¤à17ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤À¡£¶µ°é¤Î¼«Í³¤äÂ¿ÍÍÀ¤Î¿ä¿Ê¤òµá¤á¤ëNPO¡ÖSEAT¡×¡ÊStudent Engagement and Advocacy in Texas¡Ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¥ó¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö±Ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¬¼ø¶È¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤»þ»öÌäÂê¤Î¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤¬ÃæÀä¤ä¥¢¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÀÑ¶ËÅªº¹ÊÌÀ§ÀµÁ¼ÃÖ¡Ë¡¢LGBTQ¤Î¸¢Íø¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤Ï´ÉÍý¿¦¤È¤ÎËà»¤¤ò¤µ¤±¤ë¤¿¤á¡¢µÄÏÀ¤ÎÊ¬¤«¤ì¤ëÏÃÂê¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
SEAT¤òÁÏÀß¤·¤¿¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¥º¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¹â¹»¤Ë¤Ï¡¢LGBTQ¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë²Ý³°³èÆ°¤Î¡Ø¥×¥é¥¤¥É¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤ÈºÆ²ñ¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜ²»¤ò¤ª¸ß¤¤¤ËÏÃ¤»¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£µï¾ì½ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬º£¤ä¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤â³Ø¹»¤«¤éÄù¤á½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¼ã¼Ô¤ÎÀ¯¼£»²²Ã¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNPO¡ÖSEAT¡×¤òÁÏÀß¤·¤¿¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¥º¤µ¤ó=2025Ç¯9·î¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢½©»³·±»Ò»£±Æ
¶µ°é¤ä¼ã¼Ô»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ëNPO¡Ö¥Æ¥¥µ¥¹¥¢¥Ã¥×¥ë¥·¡¼¥É¡×¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï³Ø¹»¤Ç¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¼°¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤àÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¤Ç¡¢¥¯¥é¥¹¤Ç°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îò»ËÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ê¤éÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊË¡¤¬À©Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£ÊÌ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÎò»Ë¶µÍ¡¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡Ø¶²ÉÝ¡Ù¡£¶µ»Õ¤¿¤Á¤¬¼ã¼Ô¤Ë¿ÊÊâÅª¤Ê»×ÁÛ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ÈÊÝ¼éÅª¤Ê¿Í¡¹¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶µ°é¤È¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎÏ¤òÍÜ¤¦¤â¤Î¡£»ä¤ÏµÄÏÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¼ø¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èò¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£µÄÏÀ¤Î·±Îý¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤ª¤½¤é¤¯²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¿Æ¤ä¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
ÊÆ¹ñ¤ÎÎã¤Ï¡ÖÀ¯¼£ÅªÃæÎ©À¡×¤ËÇû¤é¤ì¡¢À¯¼£Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤äµÄÏÀ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¾õ¶·¤è¤ê¤â¿¼¹ï¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£