²¬»³»Ô¤Î¹â¹»À¸¤¬ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤ë¡¡ÌçÅÄ²°Éß¼þÊÕ¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤Î¿Í¤ò°ÆÆâ
ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë»³ÍÛ³Ø±à¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ
¡¡²¬»³»Ô¤Î¹â¹»À¸¤¬ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤È»¶ºö¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬³Ø¤ó¤À³Ø¹»¼þÊÕ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³»ÔÃæ¶èÌçÅÄ²°Éß¼þÊÕ¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á20¿Í¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»³ÍÛ³Ø±à¹â¹»¤Î¿Þ½ñ°Ñ°÷¤Î2Ç¯À¸¤È3Ç¯À¸¹ç¤ï¤»¤Æ4¿Í¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¸øÌ±´Û¤¬³«¤¤¤¿ºÅ¤·¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë
¡ÖµÀ±àÍÑ¿å¤ÏÀÎ¤è¤¯¹¿¿å¤òµ¯¤³¤·¤½¤ì¤òÄÃ¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ªÃÏÂ¢ÍÍ¤òÀî¤ËÅê¤²Æþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤³¤Î°ìÂÓ¤ÏÃÏÂ¢Àî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡À¸ÅÌ¤Ï¼«ºî¤·¤¿ÃÏ¿Þ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ëÎò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤ä³¹¤ÎÊâ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁ¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë
¡Ö»ùÆ¸Ê¡»ã¤ÎÉã¤È¤¤¤ï¤ì¤¿ÀÐ°æ½½¼¡¤¬ÀßÎ©¤·¤¿ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Î¸É»ù±¡¤Ç¤¹¡×
¡Ê»²²Ã¤·¤¿ÃÏ°è½»Ì±¡Ë
¡Ö¤³¤Î°ìÂÓ¤¬Á´ÉôÊ¿²°¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¸É»ù¤ò¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ê»²²Ã¤·¤¿ÃÏ°è½»Ì±¡Ë
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÇ¯Îð¤ò·Ð¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¼ã¤¤¿Í¤¬´¶¤¸¤ë´¶À¤Ï°ã¤¦¡×
¡Ê»³ÍÛ³Ø±à¹â¹»3Ç¯¡¿¾®¶¿¸¶¼ÂÁÕ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÃÏ¸µ¤Î¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤Î¤³¤È¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×