¡Ú°ËÅì»ÔÄ¹Áª¥¦¥£ー¥¯¡ÛÁ°»ÔÄ¹¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦»ÔÄ¹Áª¹ð¼¨¤Ç²áµîºÇÂ¿9¿Í¤ÎÂçº®Àï¡Ä½µÌÀ¤±»ÔÌò½ê¤Ê¤É´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê³«Àß(ÀÅ²¬)
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¸áÁ°8»þÈ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÃíÌÜ¤Î°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤ÎÎ©¸õÊäÆÏ½Ð¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤êÍðÎ©¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
14Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢Á°»ÔÄ¹¤Î¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦ÀÅ²¬Ž¥°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤¬7Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î©¸õÊä¼Ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¡£Á°¿¦1¿Í¡¢¸µ¿¦1¿Í¿·¿Í7¿Í¤Î·×9¿Í¤Ç¤¹¡£ÆÀÉ¼¿ô¤¬Í¸úÅêÉ¼Áí¿ô¤Î4Ê¬¤Î1¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÆÁªµó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢º®Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ËÅì»ÔÌò½ê¤Ê¤É¤Ç¤Ï8Æü¤«¤é´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Ä«¤«¤é»ÔÌ±¤¬°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÅì»ÔÌ±¡Ë
¡Ö¡ÊÍ¸úÅêÉ¼Áí¿ô¤Î¡Ë25¥Ñー¥»¥ó¥È°Ê¾å¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤È»ÔÄ¹Áª¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°ìÈÖ´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ºÆÁªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë»ÔÀ¯¤¬¤Þ¤Àº®Íð¤¹¤ë¡×
¡Ê°ËÅì»ÔÌ±¡Ë
¡Ö°ËÅì»Ô¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ËÅì»Ô¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¿ô¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤ËÅêÉ¼¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ê°ËÅì»ÔÌ±¡Ë
¡Ö¤Þ¤µ¤«9¿Í¤âÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£»ä¤âº£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤êÊª¤¬¸À¤¨¤ë¿Í¡£¤·¤¬¤é¤ß¤Î¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¿Ä¤Î¶¯¤¤Êý¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤¤¡×
»ÔÀ¯¤ÎÄäÂÚ¤¬Ä¹°ú¤¯Ãæ¡¢9¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤ÏÁªµóÀï½éÆü¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë²¿¤òÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´Ñ¸÷ÃÄÂÎ¤Î¸µÌò°÷¤Ç¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÍø²¬Àµ´ð»á¤Ï¡¢¡Ö´Ñ¸÷¤Ç·ÐºÑ¤ò¤è¤¯¤·¤Æ»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿
¡ÊÍø²¬ Àµ´ð ¸õÊäŽ¥52ºÐ¡Ë
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯»ä¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï´Ñ¸÷¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷¤Ç¤³¤ÎÄ®¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤éËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¤«¤Ê°ËÅì¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤ì¤À¤±ÀÀ¤¤¤µ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¥Ýー¥Ä¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀÐÅçÌÀÈþ»á¡£4Ç¯Á°¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç¾®ÌîÃ£Ìé¸µ»ÔÄ¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¤Æ°ÊÍè¡¢º£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
½Ð¿Ø¼°¤Ë¤Ï¿ô¿Í¤Î»Ù±ç¼Ô¤¬½¸¤Þ¤êÀÐÅç»á¤Ï¡Ö°Â¿´¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤Ä®¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀÐÅç ÌÀÈþ ¸õÊäŽ¥58ºÐ¡Ë
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤ËÌá¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ·ëº§¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤Ê¤ó¤Æ¾¯¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£Ä®¤Î¿Í¸ý¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ä®¤¬ÌÇ¤Ó¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¼ã¼Ô¤¬¤³¤ÎÄ®¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ·ëº§¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»º¤ß°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤½¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
5·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿¸µ»ÔÄ¹¾®ÌîÃ£Ìé»á¤Î½Ð¿Ø¼°¤Ë¤ÏÌó350¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤¿¾®Ìî»á¤Ë¤ÏÀÅ²¬¸©ÆâÁª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ä¸©µÄ¡¢¤Þ¤¿°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎµÄÄ¹¡¢ÉûµÄÄ¹¤é¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾®Ìî Ã£Ìé ¸õÊäŽ¥62ºÐ¡Ë
¡ÖÍîÁª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉé¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï1¿Í1¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤Ê»×¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤Æ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×
Á°²óÁª¤ÇÍîÁª¤·¤¿¤³¤È¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¤Îº®Íð¤·¤¿»ÔÀ¯¤òÀµ¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤º¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾®Ìî Ã£Ìé ¸õÊäŽ¥62ºÐ¡Ë
¡ÖÉû»ÔÄ¹¡¢¶µ°éÄ¹¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ¡¢¤³¤ì¤òº£Ç¯Ãæ¤ËÁªÇ¤¤ò¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÊäÀµÍ½»»¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Î¤ª¼ê¸µ¤Ë»ÔÆâ¤Ç»È¤¨¤ë¾¦ÉÊ·ô¤òÄ¾¤Á¤ËÁ÷¤ê¡¢¤½¤·¤Æ»ÔÆâ»ö¶È¼Ô¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿Êë¤é¤·¤òÀµ¾ï²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
NPOË¡¿ÍÂåÉ½¤Î´äÞ¼´°Æó»á¤Ï¡¢½Ð¿Ø¼°¤Ç²þ³×¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡Ö»ÔÀ¯¤ÎÆ©ÌÀ²½¡×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê´äÞ¼ ´°Æó ¸õÊäŽ¥73ºÐ¡Ë
¡Ö»ä¤¬»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢1³¬¤ÎÊý¤Ë»ÔÄ¹¼¼¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë»ä¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×
ÁªµóÀï¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È²Ô¤²¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ËÀï¤¤¡¢¤Þ¤¿¥á¥¬¥½ー¥éーÌäÂê¤Î²ò·è¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÆâ¤ÎÌô¶É¥Á¥§ー¥ó¤Î¸ÜÌä¤Î¹õÄÚÂ§Ç·»á¤Ï¡¢È¬È¨Ìî¤Ë¤¢¤ë»öÌ³½ê¤Ç½Ð¿Ø¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹õÄÚ Â§Ç· ¸õÊäŽ¥64ºÐ¡Ë
¡Ö»ÔÌ±¤ÎÌÜ¤Ç¤Í¡¢Îã¤¨¤Ð»ÔÌ±¤Î½êÆÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤«»ÔÌ±¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦É÷¤ÊÌÜÀþ¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ë¸õÊä¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¬¤³¤³¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
5Ç¯Á°°ËÅì»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¹õÄÚ»á¡£°ËÅì»Ô¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿½¸²ñ¤ò³«¤ÃÎÌ¾ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁªµóÀï¤Ç¤Ï°åÎÅ²ð¸îÂÎÀ©¤Î²þÁ±¤ä½êÆÀÁý²Ã¤òÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¸µ»ÔµÄ¤Ç43ºÐ¤ÈºÇÇ¯¾¯¸õÊä¼Ô¤Î¿ùËÜ·ûÌé»á¡£»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÈÏ«Æ¯ÃÄÂÎ¤ÎÏ¢¹çÀÅ²¬¤«¤é¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿ùËÜ ·ûÌé ¸õÊäŽ¥43ºÐ¡Ë
¡Ö»ä¤Ï43ºÐ¤È¤¤¤¦ºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Î¸õÊä¼Ô¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¤Ç¤¹¤¬¼ã¤¤¤«¤é¤³¤½½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ20Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¾Íè¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤¦¤·¤è¤¦¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
»Ù±ç¼Ô¤Ê¤ÉÌó150¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿½Ð¿Ø¼°¤Ë¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÅÏÊÕ ¼þ ½°±¡µÄ°÷¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
2´ü6Ç¯¤Î»ÔµÄ»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡Ö»ÔÀ¯¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢»ÔÌ±¤ÎÉéÃ´¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿ùËÜ ·ûÌé ¸õÊäŽ¥43ºÐ¡Ë
¡ÖÊª²Á¹âÆ¤Ç¤·¤¿¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤âÂçÊÑÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï°ÜÆ°¤ËÂçÊÑº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Âç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë°ËÅì»Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¹ÔÀ¯¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â»È¤Ã¤Æ¤³¤¦¤·¤¿³§¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤Ë¬¤ì¤ä¤¹¤¤°ËÅì»Ô¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
Ìµ½êÂ°¤ÎÁ°¿¦¡¢ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¤¬¡ÈÂè°ìÀ¼¡É¤Î¾ì½ê¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÈ¬È¨Ìî¹Á¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª ¸õÊäŽ¥55ºÐ¡Ë
¡Ö»ä¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÃÏ¤Ï¡¢¤³¤³Á´¤ÆÈ¬È¨Ìî¤Ç¤¹¡£¥á¥¬¥½ー¥éÌäÂê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤³¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î»³¤Î¾å¤Ë¥á¥¬¥½ー¥é¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤Î·×²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤Ë10Ç¯¶á¤¯¤ÎÇ¯·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
È¬È¨Ìî¹Á¤Ë¤Ï»Ù±ç¼Ô¤é»ÔÌ±¤¬40¿Í¤Û¤É½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¿ô¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª ¸õÊäŽ¥55ºÐ¡Ë
¡Ö°ËÅì»Ô¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Î¥á¥¬¥½ー¥éÌäÂê¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢»ä¤ÎÁªµó¤ËÍí¤ó¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦°ìÈÖ¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢»ä¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ä¤Ë¤¢¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤â¤é¤Ã¤Á¤ãº¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢»ä¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
Ìó30Ê¬´Ö¤Î±éÀâ¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥á¥¬¥½ー¥éー·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ç³ØÎòº¾¾Î¤äµÄ²ñ¤Î²ò»¶¡¢¼º¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©ºß½»¤ÎÌµ¿¦¡¢ÂçÌî¶³¹°»á¤Ï¡Ö¾¦Å¹³¹¤Î³èÀ²½¤ò¤Ï¤¸¤á¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¤ÎÆ³Æþ¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¾»ºÉÊ¤òºî¤ê½Ð¤·ÌöÆ°¤¹¤ë°ËÅì»Ô¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂçÌî ¶³¹° ¸õÊäŽ¥58ºÐ¡Ë
¡Ö»ä¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡£¿Þ½ñ´Û¤Î·úÀß¡¢¿©¤Î¾¦ÉÊ²½¡¢¼ÂÌ³¼¼¤ÎÀ°È÷¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
À¯¼£ÃÄÂÎŽ¥ÆüËÜÂçÏÂÅÞ¤Î¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤Æ½ÐÇÏ¤¹¤ëºë¶Ì¸©ºß½»¤ÎÌ¡²è²ÈÎëÌÚÆà¡¹»Ò»á¤Ï¥á¥¬¥½ー¥éー·úÀß¤Î´°Á´ÇÑ»ß¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎëÌÚ Æà¡¹»Ò ¸õÊäŽ¥52ºÐ¡Ë
¡Ö¥á¥¬¥½ー¥éー¸½ºßÄä»ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´°Á´¤Ë·ú¤Æ¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÀ¸³èÊÝ¸î¤ÎÄä»ß¡¢¤½¤·¤Æ·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤Ê¤É¤Î¼è¤êÎ©¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×