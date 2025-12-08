Ä¹ºê¤Î¸¶Çú¤ÇÎ¾¿Æ¤È3¿Í¤ÎÄï¤òË´¤¯¤·¤¿¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¡×¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Î°ÕÌ£
1941Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ16Ç¯¡Ë12·î8ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¡¢ÆüËÜ³¤·³µ¡Æ°ÉôÂâ¤¬¥Ï¥ï¥¤¡¦¿¿¼îÏÑ¤Ë¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î´ñ½±¹¶·â¤·¤¿¡Ö¿¿¼îÏÑ¹¶·â¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¿¼îÏÑ¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢»ä¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ä¹ºê¤Î³¹¤Ç¤âÄóÅô¹ÔÎó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤Ï³§¤Ï¤·¤ã¤®¡¢´ú¤ò¿¶¤ê¡¢ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ó¥¶¥¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºß96ºÐ¤Ç¿¹ÅÄÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤À¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾¡Íø¤ÎÄóÅô¹ÔÎó¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤Î°ÛÍÍ¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÇ®µ¤¤È·²½¸¿´Íý¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¦¹ñ¿´¤ò¹â¤á¡¢¹ñÌ±¤â°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀïÁè¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¿¹ÅÄÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢1945Ç¯8·î9Æü¡¢Ä¹ºê¤Î¸¶Çú¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤È3¿Í¤ÎÄï¤ò¼º¤¤¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤È96Ç¯´Ö¤ÎÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤òÌ¼¤Î¿¹ÅÄµþ»Ò¤µ¤ó¤È¶¦Ãø¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¡ôÀïÁèÈ¿ÂÐ¡Ù¤¬6·î¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¡ôÀïÁèÈ¿ÂÐ¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤«¤é51Ç¯¸å¡¢63ºÐ¤Î¿¹ÅÄÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¡¢¿¿¼îÏÑ¤Çµ§¤ê¤òÊû¤²¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤òºÆ¤Ó¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¡ôÀïÁèÈ¿ÂÐ¡Ù¤è¤êÈ´¿è¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¿¿¼îÏÑ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
1992Ç¯¡¢¿ÆÀÌ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¥Ï¥ï¥¤¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÀïÁè¤ÏÆüËÜ¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡£¿¿¼îÏÑ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤ÏºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¤¢¤Î»þ¤ÎÉã¿ÆÊì¿Æ¤ÎÇ¯Îð¤ò¤È¤¦¤Ë²á¤®¡¢Äï¤¿¤Á¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð50Âå¤À¡£¸¶Çú¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¡¢³ÆÃÏ¤Î¶õ½±¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Àï¾ì¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢Ã¯¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈá·à¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤«¡£¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤¬°î¤ì½Ð¤¹¡£¿¿¼îÏÑ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ÆÀÌ¤«¤é¥Ï¥ï¥¤¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍ¶¤¤¤¬Íè¤¿¡£Ä¹ÃË¤Ï¤¹¤°¤Ë¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢Î¹Èñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
½éÆü¤Î´Ñ¸÷¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¤ªÅÚ»º¤â°ìÄÌ¤êÇã¤¤¡¢Ä¹½÷¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤¿¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤Ï¥¥ì¥¤¤ÊÀÖ¤Ë¤·¤¿¡££²ÆüÌÜ¤Ï¥¥é¥¦¥¨¥¢²Ð»³¤Ø¹Ô¤¯¤È¸À¤¦¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¥Ñ¥¹¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¸¼´Ø¤Ç³§¤ÈÊÌ¤ì¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤«¤Ï¡¢¤¦¤í³Ð¤¨¤À¤¬¡¢£²²ó¤Û¤É¸½ÃÏ¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢½õ¤«¤Ã¤¿¡£
¿¿¼îÏÑ¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë
¿¿¼îÏÑ¤ËÃå¤¯¤È¡¢ÃÄÂÎ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤â±ó¤¯¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¹ÔÆ°¤·¤¿¡£³¤Äì¤ËÄÀ¤àÀï´Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Î¾å¤Ë¤«¤«¤ëÇò¤¤µÇ°´Û¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÃÄÂÎ¥Ä¥¢¡¼µÒ¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÆÆâ¿Í¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¸«¤»¤·¤á¤Î¤¿¤á¤ËÄÀ¤á¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£»ä¤Ï¡ÖÃ¯¤Ø¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæ±û¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤È¡¢²¼¤Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤½¤³¤ÇÀÅ¤«¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£Æü¤¬ÄÀ¤à¿ô»þ´ÖÁ°¡¢¥ï¥¤¥¥¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ëµ¢¤ëÁ°¤Ë¥Ó¡¼¥Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£±ó¤¯¤ÎÊý¤Ï¿Í¡¹¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤ÏÄ¹ºê¤«¤éÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤´É×ÉØ¤À¤±¤¬¤¤¤¿¡£
¥Ó¡¼¥Á¥Á¥§¥¢¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°¤ªÆó¿Í¤Ë¾®¤µ¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤È±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÍÂ¤±¡¢³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê»ä¤Ï¡¢Â¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÊ¿±Ë¤®¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£²¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Î©¤Á±Ë¤®¤Ç³¤¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç¤Î»ú¤Ç¹¤¤³¤¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¡£¸«¾å¤²¤¿¶õ¤Ï¿¿¤ÃÀÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¥×¥«¥×¥«Éâ¤«¤ó¤Ç¡¢°ìÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¿¿¼îÏÑ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£»ä¤¿¤ÁÀ¤Âå¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£°ìÅÙÁ´¤Æ¤ò¤³¤Î³¤¤ÇÀö¤¤Î®¤·¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤»¤ó¤½¤¦¡¢¤Ï¡¢¤ó¡¢¤¿¡¢¤¤¡×¤ÈÒì¤¤¤¿¡£
ÂÀÍÛ¤¬âÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥«¥×¥«Éâ¤«¤Ó¡¢Íè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤¿¡£
