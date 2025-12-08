¡ÚÀ¤³¦20¤«¹ñ°Ê¾å¤ØÅêÆþ¡ÛÆü»º¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¿··¿SUV¡Ø¥«¥¤¥È¡Ù¤ò¸ø³«
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¾®·¿SUV¤ò½é¸ø³«
Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ë¤ª¤¤¤Æ12·î3Æü¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¸þ¤±¤Î¿··¿SUV¡ØÆü»º¥«¥¤¥È¡ÊKait¡Ë¡Ù¤ò½é¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æü»º¤Î¿··¿SUV¡Ø¥«¥¤¥È¡Ù¡¡Á´30Ëç
¿··¿¡Ø¥«¥¤¥È¡Ù¤Ï¡¢SUV¤é¤·¤¤Ë¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹¡¹¤È¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅëºÜ¡£¥â¥À¥ó¤Ç°ÂÁ´À¤¬¹â¤¯¡¢¤«¤Ä½¼¼Â¤·¤¿ÁõÈ÷¤òµá¤á¤ë¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ°è¤Î¸ÜµÒÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ÀïÎ¬Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾®·¿SUV¡¢Æü»º¥«¥¤¥È¡£ Æü»º
Á´Ä¹4300mm¡¢Á´Éý1760mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2620mm¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤Î¼ÖÂÎ¤Ë432L¤Î¥È¥é¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ç¤ËÆ±ÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ä¡Ø¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¡Ù¤ÈÊÂ¤Ó¡¢Æü»º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¼Ö¼ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
º£¸å20¤«¹ñ°Ê¾å¤ØÅêÆþ
Æü»º¤Î¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«»ö¶È¤òÅý³ç¤¹¤ë¥®¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤Ï¡¢¿··¿¡Ø¥«¥¤¥È¡Ù¤ÏÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆü»º¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥¤¥È¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ì¥¼¥ó¥Ç¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¡¢º£¸å¤Ï20¤«¹ñ°Ê¾å¤Ø½ç¼¡ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
