¸µ³°¸ò´±¤é¼óÁêÅúÊÛ¤ÎÅ±²óÍ×µá¡¡¡ÖÂÐÏÃÅØÎÏÊü´þ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ë´Ø¤·¡¢Åì¶¿ÏÂÉ§¸µ³°Ì³¾Ê¾òÌó¶ÉÄ¹¤äÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î±©¾ìµ×Èþ»ÒÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤é¤¬8Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·Å±²ó¤òµá¤á¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÆüËÜÈãÈ½¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜÂ¦¤¬¸¶°ø¤òºî¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤â»öÂÖ¤ÏÂÇ³«¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ÂÐÏÃ¤Ø¤ÎÅØÎÏ¤òÊü´þ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Åì¶¿¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÃæ¹ñÂ¦¤¬¡Ö¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤È¿¯Î¬¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤È¤ª¤ï¤Ó¡×¤òÌÀµ¤·¤¿Â¼»³ÃÌÏÃ¤ÎÀº¿À¤ò½ç¼é¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤¢¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÈ¯¸À¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£