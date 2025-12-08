»ñºàÃÖ¤¾ì¤Ç²ÐºÒ ¾Ã²Ð³èÆ°Â³¤¯ ¿ÀÆàÀî¡¦ºÂ´Ö»Ô
¡¡8Æü¸á¸å¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºÂ´Ö»Ô¤Î»ñºàÃÖ¤¾ì¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¯²ÐºÒ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢ºÂ´Ö»Ô·ª¸¶¤Ç¡Ö»ñºàÃÖ¤¾ì¤Ç¾®²°¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤¬¤«¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Èª¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¾®²°¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þÊÕ¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ñºàÃÖ¤¾ì¤ÎÇÑºà¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ÃËÉ¼Ö11Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¸á¸å4»þÈ¾²á¤®¤Î»þÅÀ¤Ç¤Þ¤À¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë