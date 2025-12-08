´õË¾Âà¿¦¤Ë1273¿Í¤¬±þÊç¡¡»°É©¥±¥ß¥«¥ë
¡¡»°É©¥±¥ß¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï8Æü¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç²½³Ø»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë»°É©¥±¥ß¥«¥ë¤Ç´õË¾Âà¿¦¤òÊç¤ê¡¢1273¿Í¤¬±þÊç¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç3Ç¯°Ê¾å¶Ð¤á¤ëËþ50ºÐ°Ê¾å¤Ç¡¢À½Â¤¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¼Ò°÷¤ò½ü¤¯Ìó4600¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âà¿¦Æü¤Ï2026Ç¯2·îËö¡£Âà¿¦°ì»þ¶â¤ÈÆÃÊÌ²Ã»»¶â¤ò»Ùµë¤·¡¢´õË¾¼Ô¤Ë¤ÏºÆ½¢¿¦¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£´ØÏ¢ÈñÍÑ¤òÌó320²¯±ß¤È¸«¹þ¤à¡£¤¦¤Á277²¯±ß¤ò25Ç¯9·îÃæ´ÖÏ¢·ë·è»»¤Ë·×¾å¤·¤¿¡£»Ä¤ê¤ò26Ç¯3·î´üÏ¢·ë·è»»¤ËÄÉ²Ã¤Ç·×¾å¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¿Í°÷ºï¸º¤ÏÇ¯´ÖÌó160²¯±ß¤ÎÏ«Ì³Èñ¸º¾¯¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»°É©¥±¥ß¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î26Ç¯3·î´ü¤Î½ãÍø±×¤Ï1250²¯±ß¤Î¸«ÄÌ¤·¤À¡£