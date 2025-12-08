ANA¤¬ÃÏ°èÀëÅÁ»ö¶È¤ò³«»Ï¤Ø¡¡¼«¼£ÂÎÏ¢·È¡¢±¿ÄÂ³ä°ú
¡¡ANA¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï8Æü¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·ÃÏ°è¤òÀëÅÁ¤¹¤ë»ö¶È¤ò2026Ç¯ÅÙ²¼´ü¤Ë»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µ¡Æâ¤Ç´Ñ¸÷¤äÆÃ»ºÉÊ¤òÇä¤ê¹þ¤à¤Û¤«¡¢25ºÐ°Ê²¼¤Î¼ã¼Ô¸þ¤±¤Ë±¿ÄÂ¤ò³ä°ú¤¹¤ë¡£ÃÏ°èÁÏÀ¸¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¹ñÆâÀþ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¸º¾¯¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ä´Ñ¸÷ÃÏ°è¤Å¤¯¤êË¡¿Í¤ò·ÀÌóÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡ÖANA¤Ä¤Ê¤°¤Õ¤ë¤µ¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡£¹ñÆâÀþ¤Îµ¡Æâ»ï¤ä¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¶õ¹Á¤Ê¤É¤ÇÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£¸½ºß¤â25ºÐ°Ê²¼¸þ¤±¤Ë±¿ÄÂ¤ò°Â¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÃÍ°ú¤¤¹¤ë¡£³ä°úÊ¬¤Ï·ÀÌó¶â¤ÇÏÅ¤¦¡£
¡¡8Æü¤ÏÃÏ°èÁÏÀ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥óµ¡¡ÖANA¤Õ¤ë¤µ¤ÈJET¡×¤ò±©ÅÄ¡½Ä»¼è´Ö¤Ç½¢¹Ò¤µ¤»¤¿¡£