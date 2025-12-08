¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡Ö¤É¤ó¤Ê¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Ä¡×V4Àï¤ØKOÀë¸À¡¡3¿ÍÂÖÀª¤Î·¬¸¶¿Ø±Ä¡ÖÎä¤¿¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡×
¡¡¡þWBOÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡²¦¼Ô¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡Ô12²óÀï¡ÕÆ±µé4°Ì¡¡·¬¸¶Âó¡ÊÂç¶¶¡Ë¡Ê2025Ç¯12·î17Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡WBOÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡Ê26¡áÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÄë·ý¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¡£Æ±µé4°Ì¡¦·¬¸¶Âó¡Ê30¡áÂç¶¶¡Ë¤È¤Î4ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ë¸þ¤±¡¢¥·¥ã¥É¡¼¡¢¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°ÂÇ¤Á¤ò1¥é¥¦¥ó¥É¤º¤ÄÈäÏª¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2Àï¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë²¦¼Ô¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÀ¨¤¯ÎÉ¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î»þº¹¤Ë¤â´·¤ì¤Æ½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö8¡¢9ÅÙÌÜ¤ÎÍèÆü¤À¤·¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤â¤¦ÅÅ¼Ö¤Ç¤âÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Åö½é¤ÏÆ±µé12°Ì¤ÎÈÓÂ¼¼ùµ±Ìï¡Ê27¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÓÂ¼¤¬Éé½ý¤·¤¿¤¿¤á·¬¸¶¤ËµÞ¤¤çÁê¼ê¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã´Åö¤Î²¬ÉôÂç²ð¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¡Ê·¬¸¶¤Ï¡Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¢¥Þ·Ð¸³¤âÄ¹¤¤¡£Â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¶ìÀï³Ð¸ç¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù²ü¿´¤ò¶¯¤á¤ë¡£
¡¡4Æü¤ÎÍèÆü°Ê¹ß¤â¡¢Æ±¶½¹Ô¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¹â¸«µü²ð¡Ê23¡áÄë·ý¡Ë¤ä¸µWBAÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡Ê30¡áÁÒÉß¼é°Â¡Ë¤é¤ÈÌó20¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¤Ï¡ÖKO¤Ç¾¡¤Ä¡£¤É¤ó¤Ê¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£24Ç¯5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·¬¸¶¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤¿¥æ¡¼¥ê¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¾ðÊó¤Ï¡Ë¤³¤ì¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¯¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¶¯²½¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢10ÂåÈ¾¤Ð¤«¤éÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¿Á°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM¡¦T¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£12·î27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î»î¹ç¤¬¹µ¤¨¤ëÌÁÍ§¤È¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¤ÈÏÃ¤·¡Ö¾ï¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ë¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡5ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤òÃ£À®¤·¤¿²¦¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡¢WBO¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿»î¹ç¤ÏÁ´¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤À¡£º£²ó¤âÃ£À®¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÂç»ö¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¡£¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë·¬¸¶¿Ø±Ä¤Ï¾¾ËÜ¹¥Æó»á¡¢ËÌÌîÎÉ»á¡¢ÌÚÈ¨Îµ»á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼3¿ÍÂÖÀª¤Ç»ë»¡¡£Ã´Åö¤Î¾¾ËÜ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡È²£ÉÍ¹â¹»½Ð¿È¥È¥ê¥ª¡É¤ÎÄå»¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¸¥à¤ÎÃÄ·ëÎÏ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¤³¦Àï¤ò²¿»î¹ç¤â·Ð¸³¤·¤Æ¼«¿®¤âÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢Ëý¿´¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×ÁÇ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£ÅÝ¤·¤Ë¤¯¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤È¤Ê¤ë·¬¸¶¤Ë¤Ï¡ÖÎä¤¿¤¤¸À¤¤Êý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é99¡ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£Âó¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò36Ê¬¡Ê3¡ß12¥é¥¦¥ó¥É¡Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£