¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¡È¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯ÅÐ¾ì!? 26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖMR2¡×Éü³è¤«¡© ¡ÖGR MR2¡×¾¦É¸½Ð´ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª ¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©

¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¡È¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯ÅÐ¾ì!?
¡¡2025Ç¯12·î3Æü¡¢¥È¥è¥¿¤¬¡ÖGR MR2¡×¤È¤¤¤¦¾¦É¸¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃµöÄ£¤Î¸ø³«¾ðÊó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½Ð´êÆü¤Ï2025Ç¯11·î25Æü¡¢¾¦É¸¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤ä¤½¤Î´ØÏ¢ÉôÉÊ¤¬¤Õ¤¯¤Þ¤ì¤ë¡ÖÂè12Îà¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢GR¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡ÖMR2¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡MR2¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1984Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ÖMR¡ÊMidship Runabout¤ÎÎ¬¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñ»º¤Î»ÔÈÎ¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê»ÔÈÎ¼Ö¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤FR¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤â¤·¤¯¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿FF¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇ½ÅÎÌÊª¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Ü¥Ç¥£Ãæ±û¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÅ¬²ò¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿MR2¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò³è¤«¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢1984Ç¯ÅÙ¤ÎÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡1989Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥»¥ê¥«¡×¤ÈÆ±¤¸2¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ø¤ÈÂç·¿²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î²þÎÉ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬°ú¤Â³¤ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤é¤·¤¤Î®Îï¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿MR2¤Ï¡¢¤½¤Î¸å4ÅÙ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤ë·Êµ¤ÄãÌÂ¤Ê¤É¤«¤éÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¡¢»ö¼Â¾å¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖMR-S¡×¤Ë¤½¤ÎºÂ¤ò¤æ¤º¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢1999Ç¯¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Éü³è¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ëGR MR2¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡GR MR2¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2025Ç¯12·î¸½ºß¡¢¥È¥è¥¿¤ª¤è¤Ó¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ë¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤â¤·²¾¤ËGR MR2¤¬¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÍÑ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤¬2025Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤¿¡ÖGR¥ä¥ê¥¹ M ¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖGR¥ä¥ê¥¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×AWD²½¤·¤¿¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¤Ç¼ÂÀïÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¡¹¤È³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥È¥è¥¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ÔÈÎ¼Ö¤Ø¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢GR¥ä¥ê¥¹ M ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬¿·³«È¯¤·¤¿¡ÖG20E¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï400ps°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÈÎ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·²¾¤Ë¡¢GR¥ä¥ê¥¹ M ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤ò¤â¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Ä¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤â¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬»ÔÈÎ¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄºÇ¹â½ÐÎÏ400ps°Ê¾å¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¿·»þÂå¤ÎMR2¡¢¤Ä¤Þ¤êGR MR2¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤1Âæ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬ËÜÅö¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÈ¯É½¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÔÈÎ²½¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎã¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èæ³ÓÅª¼ê¤´¤í¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ÏMR2¤ä¥Û¥ó¥À¡ÖS660¡×¤Ê¤É¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢GR¥ä¥ê¥¹¤ÏºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖRZ ¡È¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É+¥¨¥¢¥í¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ç¤â582Ëü5000±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¡¢GR MR2¤¬GR¥ä¥ê¥¹¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢1000Ëü±ß¤ò²¼²ó¤ë²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£