¡¡AKB48¤¬12·î4Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ～ ¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹ ～ 20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µー¥È¡Ù¤ò³«ºÅ¡£OG¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤é½Ð±éOG¤¿¤Á¤¬Instagram¤Ç´¶ÁÛ¤ò¼¡¡¹¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ðー48¿Í¤È¡¢OG¡¦°ÜÀÒ¥á¥ó¥Ðー135¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢AKB48 20Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë´ñÀ×¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤ºÌµ»ö½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿ÉðÆ»´Û¤Õ¤¥¡£¤ß¤ó¤Êー¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î½©¸µ¹¯¤òÃæ¿´¤Ë½Ð±é¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤È¤Î¼«»£¤ê½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡©¡¡AKB48¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êÂ³¤¯¤ó¤À¡£¤½¤¦»×¤¨¤¿3Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤Î20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¸½Ìò¥á¥ó¥Ðー¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬AKB48¤ò°¦¤··Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Åè¤Ï¡ÖAKB48 20¼þÇ¯¡ª¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢AKB48¤Î¡Ö10Ç¯ºù¡×¤òBGM¤ËÅöÆü¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¡¢ÉñÂæÎ¢¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹¾®Åè¤ä¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ20¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇðÌÚ¤Ï2ÆüÌÜ½ªÎ»¸å¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖºòÆü¤ÏËÜÅö¤ËÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡¡¤¿¤«¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¡ØAKBー¡ª¡ª¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ëRIVER¤ä¡¡¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥¥¹¤Ë¸½Ìò¥á¥ó¥Ðー¤Þ¤Ê¤¯¤ë¤È¤Î¡¡¸ý°Ü¤·¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡ª¡¡OG¥á¥ó¥Ðー¤È¸½Ìò¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡Øº¬¤âÍÕ¤âRumor¡Ù¡×¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤â¡¡ËÜÈÖ¤â¤ºー¤Ã¤ÈÀÄ½Õ¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¡ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤ä½Ð±éOG¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡ËÌ¸¶Î¤±Ñ¤Ï¡ÖAKB48ÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö2ÆüÌÜÌë¸ø±éOG¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë²¿ÇÜ¤âAKB48¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©¡ª¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤¬¤Ã¤Ä¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤â¤¦¤¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡¡¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤é°ì½Ö°ì½Ö¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Ê¤¤ã¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¡¢³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¡£¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤Î·Ê¿§¤Ë²ñ¾ì¤¬³ä¤ì¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤Î´¿À¼¡¢¤¦¤Á¤ï¤ä¥Üー¥É¡¢¥¿¥ª¥ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯11·î¤Ë¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤ÏÄ¹½÷¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë14´üÀ¸¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤Ï¡ÖLOVE½¤¹Ô♡ ºÇ½ªÆü¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎAKB¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖLOVE½¤¹Ô¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ðー5¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ºÆ²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎOG¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ä¡¢AKB48¤Î¸ø¼°Instagram¤¬20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µー¥È¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£³Æ¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ËAKB¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡ÖÀÄ½Õ¤¬°ìµ¤¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Æµã¤±¤¿¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
