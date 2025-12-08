ÇµÌÚºä46¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy respect¡Ù¥¸¥ã¥±¼Ì¡õ¼ýÏ¿³Ú¶Ê¸ø³«¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡È¥á¥í¥Ç¥£ー¤Î±ã¡É
¡¡ÇµÌÚºä46¤¬2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy respect¡Ù¤Î¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤È¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛÇµÌÚºä46¡¢¡ÈA Feast of Melodies¡Ê¥á¥í¥Ç¥£ー¤Î±ã¡Ë¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy respect¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ë
¡¡Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤È²áµî²¿ÅÙ¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À²æºÊ¹¸»Ê¡ÊYAR¡Ë¤¬Ã´Åö¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÈA Feast of Melodies¡É¡Ê¥á¥í¥Ç¥£ー¤Î±ã¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËºÌ¤êË¤«¤Ç¸ÄÀÅª¤ÊÎÁÍý¤ä¿©ºà¤¬Èþ¤·¤¯ÊÂ¤Ó¡¢¥É¥ì¥Ã¥·ー¤ÊÁõ¤¤¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤¬Âî¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢29th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖActually...¡×¤«¤éºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤Þ¤Ç¤ÎÉ½Âê¶Ê¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¿·¶Ê¡ÖMy respect¡×¤Î¤Û¤«¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×TYPE-A～TYPE-C¤Î¥Üー¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¡È´üÊÌÈ×¡É¤È¤·¤Æ´üÊÌ¤Î¿·¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë