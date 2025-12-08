»³ËÜÍ³¿¤È¡È¸òºÝµ¿ÏÇ¡É¤ÇÏÃÂê¤ÎNiki¤Ã¤ÆÃ¯¡©¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¡È¹Á¶è½÷»Ò¡ÉÂåÉ½¤«¤é¥»¥ì¥ÖÆþ¤ê¡Ä²áµî¤Ë¤Ï¥¬ー¥·ー»á¥¢¥Æ¥ó¥É¤Î²ÆìÎ¹¹Ô¤Ç¤¢¤é¤Ì¸í²ò¤â¡Ú2025Ç¯11·î¥Ù¥¹¥Èµ»ö5°Ì¡Û
2025Ç¯11·î¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£Âè5°Ì¤Ï»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤Î¡Ö±½¤Î¤ªÁê¼ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ð¥¹¥íー¥Ö»Ñ¤Ç¶»¸µ¤Ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬¥¥é¥ê¡¢´°àú¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ëNiki
2025Ç¯11·î¤Ë¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£
Âè1°Ì¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤¬ÁÇ¼ê¤Ç·âÂà¤·¤¿ÀÄ¿¹¤Î¥éー¥á¥óÅ¹Å¹¼ç¤Îµ»ö¤À¡£¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤òµö¤»¤ÐÌ¿¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¶²ÉÝ¤Î³ÊÆ®¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè2°Ì¤Ï¡¢À¸¸å3¤«·î¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Îµ»ö¤À¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Êì¿Æ¤Ï¼Ö°Ø»Ò¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè3°Ì¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ñ¥ÑÆ±»Î¤¬Î®·ì¤Î¥±¥ó¥«¤ò¤·¤¿»ö·ï¤Îµ»ö¡¢Âè4°Ì¤Ï´Ú¹ñ¤ÇÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ùÃæ¥Ç¥â¡×¤Îµ»ö¡¢Âè5°Ì¤Ï»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤È¸òºÝ¤¬±½¤µ¤ì¤¿Niki¤µ¤ó¤Îµ»ö¤À¡£
Âè1～5°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Âè1°Ì
¡ÖÆ¨¤²¤¿¤é»à¤Ì¡×½±¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¥Þ¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë²¥¤êÂç³°´¢¤ê¤Ç¡ÈÊÖ¤êÆ¤¤Á¡É¤Ë¤·¤¿¥éー¥á¥óÅ¹°÷¡Ê57¡Ë¤Î¹ðÇò¡Ö¥¯¥Þ¤Ï¹Å¤«¤Ã¤¿¡×±¦ÌÜÉÕ¶á¤Ï10¿Ë¤Î½ý¡¢ÏÆÊ¢¤Ï¹üÀÞ¡ÒÀÄ¿¹¡¦¥¯¥Þ¥éー¥á¥óÅ¹½±·â¡Ó
Âè2°Ì
¡ÒÀ¸¸å3¤«·î¤ÎÌ¼¤Ï10¤«½ê°Ê¾å¤ÎÀÚ¤ê½ý¡Ä¡Ó»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡È¼Ö°Ø»Ò¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡É¤ÎÊì¡Ê28¡Ë¤ÏÎø¤Ë½Ð²ñ¤¤¤ËÀÑ¶ËÅª¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤â¤¹¤ë¤·ÁêÀÊ²°¤Ë¤â¹Ô¤¯¡×
Âè3°Ì
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç¡ÈÆ¬ÆÍ¤Î®·ì¡É¤ÎÉã¿Æ¥Ð¥È¥ëËÖÈ¯¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥Ò¥É¤¤½ÐÍè»ö¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¡Ä»ÒÏ¢¤ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÁý¤¨¤ë¿Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¼Â¾ð
Âè4°Ì
¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤òÄÉÊü¤·¤í¡×¡ÖÅ·¤¬Ãæ¹ñ¤òÌÇ¤Ü¤¹¡×´Ú¹ñ¤Ç¡È·ùÃæ¥Ç¥â¡É¤¬ÉÑÈ¯¡¢±¢ËÅÏÀ¤¬°ú¤¶â¡ÄÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Ë¥Ç¥Þ¤òÎ®¤¹´Ú¹ñ¿ÍYouTuber¤âÊØ¾è¤·¡¢²á·ã²½»ß¤Þ¤é¤º
Âè5°Ì
»³ËÜÍ³¿¤È¡È¸òºÝµ¿ÏÇ¡É¤ÇÏÃÂê¤ÎNiki¤Ã¤ÆÃ¯¡©¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¡È¹Á¶è½÷»Ò¡ÉÂåÉ½¤«¤é¥»¥ì¥ÖÆþ¤ê¡Ä²áµî¤Ë¤Ï¥¬ー¥·ー»á¥¢¥Æ¥ó¥É¤Î²ÆìÎ¹¹Ô¤Ç¤¢¤é¤Ì¸í²ò¤â
¢°Ê²¼µ»öËÜÊÔ
¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Çµå»Ë¤Ë»Ä¤ëÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿¤Î³èÌö¤ËÁ´À¤³¦¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÍ¥¾¡µÇ°¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÄ¾Á°¡¢¤¢¤ëÊÆ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥ê¥Ýー¥¿ー¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¸þ¤«¤¦Áª¼ê¤Î²ÈÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡¢»³ËÜÁª¼ê¤È²áµî¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ë½÷À¥â¥Ç¥ë¤È¤ª¤Ü¤·¤¿ÍÊª¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£
²ÆìÎ¹¹Ô¤ÇÊ¸½Õ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿²áµî¤â¡Ä
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ20Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¥ê¥Ýー¥¿ー¡¢¥Þ¥ê¥ª¡¦¥½¥ê¥¹»á¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿11·î2Æü¤ÎÆ°²è¤À¤Ã¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¸þ¤«¤¦Áª¼ê¤äÍ§¿Í¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡ÖDodgers friends and family heading out to the field to celebrate¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿2Ê¬52ÉÃ¤Û¤É¤Î¤â¤Î¡£
¼¡¡¹¤ÈÁª¼ê¤ä¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ø¸þ¤«¤¦¤Ê¤«¡¢¸åÈ¾¤Ë¹õ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤ÇÈ±¤¬¥í¥ó¥°¤Î½÷À¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤Î½÷À¤ÏºòÇ¯11·î¤Î¥ª¥Õ¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë»³ËÜÁª¼ê¤È¥Ó¥Ð¥êー¥Ò¥ë¥º¤òÊâ¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤òTikToker¤Ë»£¤é¤ì¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¡¢Niki¤³¤ÈÃ°±©Æó´õ¡Ê29¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÁû¤®¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Niki¤È¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡©¡¡Èà½÷¤ò¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤«¤éÃÎ¤ë¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï2014Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤êÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿ÍÆ»Ñ¤È»ý¤ÁÁ°¤Î°¦ÕÈ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¥¦¥ê¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¤Î¡Ø¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ÇÆ±¤¤Ç¯¤Î¥×¥í¥µー¥Õ¥¡ーÃËÀ¤ÈÎø°¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å¤Ë»Ä¤ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¥¹¥·ー¥ó¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ç¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¸ø»ä¤È¤â¤Ë´é¤â¹¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×
¥â¥Ç¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤äCM¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤¬¤Þ¤È¤á¤ë¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡É¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëNiki¡£
¼Ì¿¿½µ´©»ï¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ä¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤É¤È¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤¬±½¤µ¤ì²¿ÅÙ¤«Ìë¤Î¹Á¶è¤Ç¤â¤ª¸«¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖNiki¤µ¤ó¤Ï´é¤¬¹¤¯¤ÆÉÕ¤¹ç¤¤¤âÎÉ¤¤¡È¥¶¡¦¹Á¶è½÷»Ò¡É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÎøÂ¿¤Èþ½÷¤È¤«Óñ¤«¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ï¡È¤ªÍ§Ã£¡É¤ÈËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤È¤³¤í¤ò»£¤é¤ì¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÈà½÷¼«¿È¤â¤«¤Ä¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡Ø¡ÊÃËÀ¤«¤é¡Ë²¿¤Ç¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡¢¹¥¤¤À¤è¹¥¤¤À¤èÉÕ¤¹ç¤ª¤¦¡¢¤Ê¤É¤ÈÌÔ¥¢¥Ôー¥ë¤µ¤ì¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«¤éÎø°¦¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤Î¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é±©ÌÜ¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸ÀÃæ¤ËÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î²ÆìÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖË½Ïª·ÏYouTuber¤Î¥¬ー¥·ー»á¤ò¤Ï¤¸¤áÇÐÍ¥¤Ê¤ÉÊ£¿ôÌ¾¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Î¹¹Ô¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ë¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö½é¥¬ー¥·ー»á¤ä¼þ°Ï¤Î¥¢¥Æ¥ó¥Àー¡¢¥â¥Ç¥ëÃç´Ö¤Ï¡ØNiki¤µ¤ó¤¬¥êー¥¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¸¶°ø¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¿§¡¹¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¡¢¥ªー¥×¥ó¤ÊÀ³Ê¤Î½÷À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¹Á¶è¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢³¤³°¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯SNS¤Ë¤â¥»¥ì¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹õ¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î½÷À¤ÏNiki¤Ê¤Î¤«¡©
Niki¤È»³ËÜÁª¼ê¤ÏºòÇ¯11·î¤Î¥ª¥Õ¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë¥Ó¥Ð¥êー¥Ò¥ë¥º¤ò¤Õ¤¿¤ê¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òTikToker¤Ë¤è¤êÆ°²è¤ò»£¤é¤ì¡¢³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢TikToker¤ËÌ¾Á°¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥ー¡ª¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÅú¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£Åö»þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ò¼èºà¤·¤¿½µ´©»ïµ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Õ¤¿¤ê¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥á¥¸¥ãーÁª¼ê¤À¤«¤é¤È²¿¤È¤·¤Æ¤âÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥¬¥Ä¥¬¥Ä´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿´¶¤¸¤¬»³ËÜÁª¼ê¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¿Æ¸ò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£Ç¯½Õ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÆó¿Í¤Ï¡È¿Æ¤·¤¤Ãç¤À¤Ã¤¿¡É¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀºÇ¶á¤ÏÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤¿¹õ¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î½÷À¤ÏNiki¤Ê¤Î¤«¡©¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÈà½÷ËÜ¿Í¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ºNiki¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤ÏÉþÁõ¤¬¤ä¤äÃÏÌ£¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´é¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤ä¤äNiki¤µ¤ó¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÊÌ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Î¡È¥Ñー¥È¥Êー¡É¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
Æó¿Í¤ÎÃç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆNiki¤Î¥Ñー¥È¥Êー»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î¤³¤È¤ÏËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ìÉôÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë²óÅú¤·¡¢ÈÝÄê¤â¹ÎÄê¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤Î¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¿Áê¤Ï¤¤¤«¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ¡¡