¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤òÄÉÊü¤·¤í¡×¡ÖÅ·¤¬Ãæ¹ñ¤òÌÇ¤Ü¤¹¡×´Ú¹ñ¤Ç¡È·ùÃæ¥Ç¥â¡É¤¬ÉÑÈ¯¡¢±¢ËÅÏÀ¤¬°ú¤­¶â¡ÄÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Ë¥Ç¥Þ¤òÎ®¤¹´Ú¹ñ¿ÍYouTuber¤âÊØ¾è¤·¡¢²á·ã²½»ß¤Þ¤é¤º¡Ú2025Ç¯11·î¥Ù¥¹¥Èµ­»ö4°Ì¡Û

¢°Ê²¼µ»öËÜÊÔ
´Ú¹ñ¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ôー¥Á¤¬²£¹Ô¤·¡¢¡È·ùÃæ¡É¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ôÇ¯Á°¤«¤é°ìÉô¤ÇÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿´¶¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÆâÍðºá¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¼çÄ¥¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡Ö±¢ËÅÏÀ¡×¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤ê¡¢ÌäÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿YouTuber¤â·ùÃæ¤ËÊØ¾è¤·¡¢·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤ëÁû¤®¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØÃæ¹ñ¿Í¤òÄÉÊü¤·¤í¡Ù¤È¶«¤Ó¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤òÇÍÅÝ¤·¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·ùÃæ¥Ç¥â¤ÏÆüËÜ¿Í¤äÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤«¤é¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥½¥¦¥ë¤ÎÌÀÆ¶¡Ê¥ß¥ç¥ó¥É¥ó¡Ë¤ä¡¢Ãæ¹ñÅìËÌÉô¤ËÂ¿¤¯Êë¤é¤¹¡ÖÄ«Á¯Â²¡×¤«¤é´Ú¹ñ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥½¥¦¥ë¤ÎÂçÎÓÆ¶¡Ê¥Æ¥ê¥à¥É¥ó¡Ë¤ÇÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¤Îµ¼Ô¤¬¤½¤Î¼Â¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¡£
¡Ö»²²Ã¼Ô¤Ï¡ØÃæ¹ñ¿Í¤òÄÉÊü¤·¤í¡Ù¤È¶«¤Ó¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤òÇÍÅÝ¤·¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿·Âçµ×ÊÝ¤Ç¤«¤Ä¤Æµ¯¤¤¿¡È·ù´Ú¥Ç¥â¡É¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¤äÊÆ¹ñ¤Î¹ñ´ú¤ò»ý¤Á¡¢¡ØÅ·ÌÇÃæ¶¦¡ÊÅ·¤¬Ãæ¶¦¤òÌÇ¤Ü¤¹¡Ë¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë¡Ø¤ªÁ°¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ²¥¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»ö·ï¤â¤¢¤Á¤³¤Á¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê´Ú¹ñµ¼Ô¡Ë
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É³ÈÂç¤òÁÀ¤¤¡¢º£Ç¯9·îËö¤«¤éÃæ¹ñ¿ÍÃÄÂÎ´Ñ¸÷µÒ¤Ø¤Î¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¥½¥¦¥ë¤Ë¤¢¤ëÄ«Á¯²¦Ä«»þÂå¤ÎºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²¦µÜ¡Ö·ÊÊ¡µÜ¡×¤ÇÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÂçÊØ¤ò¤·¤ÆÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Î¡È·ùÃæ¡É´¶¾ð¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¥Ç¥Þ¸ò¤¸¤ê¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÈóÆñ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤ÏÄ«Á¯ÀïÁè¡Ê1950～53Ç¯¡Ë¤ÇÀï¤Ã¤¿Áê¼ê¤À¤¬¡¢1992Ç¯¤Ë¹ñ¸ò¤òÀµ¾ï²½¤¹¤ë¤È·ÐºÑÅª¤Ê·ë¤Ó¤Ä¤¤¬°ìµ¤¤Ë¶¯¤Þ¤ê¡¢2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏºÇ¶á¤Þ¤ÇºÇÂç¤ÎÍ¢½ÐÀè¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Î¾ÍèÀ¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÌÀÆ¶¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñ¿Í³Ø¹»¤Ë»Ò¤É¤â¤òÁ÷¤ê¤¿¤¬¤ë¿Æ¤¬Â¿¤¯¡¢´Ú¹ñ¿Í¤¬À¸ÅÌ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÃæ¹ñÃóºß·Ð¸³¼Ô¡Ë
¤½¤ÎÃæ¹ñ¤Ë·Ù²ü¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2017Ç¯¤´¤í¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë·âÄÆ¤¬ÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ëÊÆ·³¤Î¡ØTHAAD¡Ê½ªËö¹â¹âÅÙËÉ±Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ë¡Ù¤¬ºß´ÚÊÆ·³´ðÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÈ¿È¯¤·¤¿Ãæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼«¹ñÌ±¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤Î¤Û¤«¡¢K-POP¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀ©¸Â¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿´Ú¹ñ´ë¶È¤Î³èÆ°¤Ë¤â°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ÏÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î»þ¤«¤é´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÈ¿Ãæ´¶¾ð¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê³°¸ò¶Ú ¡Ë
¡ÖÃæ¹ñ¤¬²ðÆþ¤·¤¿ÉÔÀµÁªµó¤À¤Ã¤¿¡×Á°ÂçÅýÎÎ¤Î¥¦¥½¤Ç¥Ç¥â¤ØÈ¯Å¸
¤½¤Î´¶¾ð¤ò»É·ã¤·²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯12·î3ÆüÌë¤Ë²ü¸·Îá¤òÉß¤³¤¦¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿Åö»þ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤À¡£
¡ÖÕúÀ¯¸¢¤Ï2024Ç¯¤ÎÁíÁªµó¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤·¡¢ºÊ¤Î¶â·ú´õ¡Ê¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡Ë»á¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÕúÂçÅýÎÎ¤Ï·ûË¡¤òÄä»ß¤·¤ÆÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¤é¤ò¹´Â«¤·¡¢ÆÈºÛÂÎÀ©¤òÉß¤¯¡È¥»¥ë¥Õ¥¯ー¥Ç¥¿ー¡É¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ²ñ¤ÎÄñ¹³¤Ë·³ÉôÂâ¤¬Íý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤¿¤áÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¡ØÆâÍðºá¡Ù¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ìÂçÅýÎÎ¿¦¤âÃÆ³¯¡¦ÈíÌÈ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÕúÈï¹ð¤¬¡¢ÂçÇÔ¤·¤¿ÁíÁªµó¤Ï¡ØÃæ¹ñ¤¬²ðÆþ¤·¤¿ÉÔÀµÁªµó¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¡Ø¶Ë±¦¡Ù¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ëYouTuber¤¿¤Á¤¬°ìÉô¤Ç¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿±¢ËÅÏÀ¤Ç¡¢²¿¤Î¾Úµò¤â¤Ê¤¤¥Ç¥Þ¤À¤ÈÅö¶É¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÕúÈï¹ð¤â¤³¤ì¤ò¿®¤¸¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÕúÈï¹ð¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿»Ù»ý¼Ô¤¬¡ØÃæ¹ñ¤¬´Ú¹ñÀ¯¼£¤ò¾è¤Ã¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤¤»Ï¤á¡¢¤½¤ì¤¬·ùÃæ¥Ç¥â¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦´Ú¹ñµ¼Ô¡Ë
¥Ó¥¶´ËÏÂÁ°¤Î9·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¹ÔÀ¯¥Çー¥¿¤òÊÝ´É¤¹¤ë¡Ö¹ñ²È¾ðÊó»ñ¸»´ÉÍý±¡¡×¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤¡¢¥µー¥Ðー¤¬¾Æ¼º¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Çー¥¿¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â¡ÖÆþ¹ñ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Þ¥Ò¤µ¤»¤Æ¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤À¡×¡ÖÉÔÀµÁªµó¤Î¥Çー¥¿¤ò¾Ã¤·¤¿¡×¡ÖÃæ¹ñ¤ËÆÃ¼ìÉôÂâ¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¤È¤Î¥Ç¥Þ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£ÕúÈï¹ð¤òº£¤â»Ù»ý¤¹¤ëÊÝ¼é·ÏÀ¯¼£²È¤é¤¬¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤¿È¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿É÷Ä¬¤ËÊØ¾è¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¤Ò¤È²Ô¤®¤ò¤¿¤¯¤é¤àÆ°¤¤â¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤ÎYouTube¤Çµ¶¾ðÊó¤òÎ®¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ·Ù»¡¤Ï¡Ø´Ú¹ñ¿ÍÀèÀ¸¥Ç¥Ü¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÈÌ¾¾è¤ë30Âå¤Î´Ú¹ñ¿ÍYouTuber¤òÅÅµ¤ÄÌ¿®´ðËÜË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤¿¤È11·î24Æü¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø´Ú¹ñ¤Ç²¼È¾¿È¤À¤±¤Î°äÂÎ37ÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Èó¸ø³«¤Î»ö·ï¤Ï150·ï¤Ë¾å¤ë¡Ù¤È¤ÎÆâÍÆ¤Î¥Ç¥Þ¤òÆ°²è¤Ç³È»¶¤·¤¿ÍÆµ¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤¬»¦¿Í¤äÂ¡´ïÇäÇã¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æµ¯¤¤¿»ö·ï¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¹ÓÅâÌµ·Î¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î»ö¾ð¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤ò²á·ã¤Ê¼çÄ¥¤ÇÄà¤Ã¤Æ±ÜÍ÷¿ô¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê´Ú¹ñµ¼Ô¡Ë
ÌÀÆ¶¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥Ç¥â¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¿ôÉ´¿Íµ¬ÌÏ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¡Ö¥Ç¥â¤Î¤»¤¤¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤¬¶±¤¨¤ÆÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÌÀÆ¶¤Î¾¦Å¹¼ç¤é¤Ï·Ù»¡¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢°ìÂÓ¤Ï½¸²ñ¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤ÏÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ÏÃæ¹ñ¹ñ´ú¤ä½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î´é¤òÉÁ¤¤¤¿²£ÃÇËë¤ò¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ËÇË¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸°²½¤òÈò¤±¤¿¤¤ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Î¤É¤³¤¬É½¸½¤Î¼«Í³¤Ê¤Î¤«¡£ÁûÍð¤À¡×¤È·ãÅÜ¤·¡¢ÂÐºö¤ò¼è¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬Ãæ¿´¤Î¥Ç¥âÂâ¤Ï¸½À¯¸¢¤òÈãÈ½¤¹¤ëºàÎÁ¤È¤·¤ÆÈ¿Ãæ¹ñ´¶¾ð¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥âµ¬À©¤¬¡ÖÀ¯¼£ÅªÃÆ°µ¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤ò¾·¤¤«¤Í¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¾ðÀª¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢²¿¤¬¤¢¤í¤¦¤È¸í¾ðÊó¤ÎÎ®ÉÛ¤ä¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ôー¥Á¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ì¹ï¤âÁá¤¤¼ýÂ«¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£
