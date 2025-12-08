¡ÒÀ¸¸å3¤«·î¤ÎÌ¼¤Ï10¤«½ê°Ê¾å¤ÎÀÚ¤ê½ý¡Ä¡Ó»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡È¼Ö°Ø»Ò¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡É¤ÎÊì¡Ê28¡Ë¤ÏÎø¤Ë½Ð²ñ¤¤¤ËÀÑ¶ËÅª¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤â¤¹¤ë¤·ÁêÀÊ²°¤Ë¤â¹Ô¤¯¡×¡Ú2025Ç¯11·î¥Ù¥¹¥Èµ»ö2°Ì¡Û
2025Ç¯11·î¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£Âè2°Ì¤ÏÀ¸¸å3¤«·î¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Îµ»ö¤À¡£
¡Ò²èÁü¡ÓÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾®¤µ¤ÊÌ¼¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÎÅê¹Æ¡¢²èÁü¤Ë¤ÏÉ×¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿
Âè2°Ì¤Ï¡¢À¸¸å3¤«·î¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Îµ»ö¤À¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Êì¿Æ¤Ï¼Ö°Ø»Ò¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÒÀ¸¸å3¤«·î¤ÎÌ¼¤Ï10¤«½ê°Ê¾å¤ÎÀÚ¤ê½ý¡Ä¡Ó»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡È¼Ö°Ø»Ò¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡É¤ÎÊì¡Ê28¡Ë¤ÏÎø¤Ë½Ð²ñ¤¤¤ËÀÑ¶ËÅª¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤â¤¹¤ë¤·ÁêÀÊ²°¤Ë¤â¹Ô¤¯¡×
¢°Ê²¼µ»öËÜÊÔ
¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¡¢¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤ÎÆü¾ï¤òYouTube¤Ê¤É¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎÎëÌÚº»·îÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¡£·Ù»ëÄ£¤Ï11·î4Æü¡¢Ä¹½÷¤ÎÍ¥°¦¤Á¤ã¤ó¡ÊÀ¸¸å3¥ö·î¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Îø¤ä½Ð²ñ¤¤¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê½÷À¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÎÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë²È½Ð¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¡Ä
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï11·î3Æü¿¼Ìë¡£ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Î½¸¹ç½»ÂðÆâ¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤Ç¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬¿ÏÊª¤ÇÍ¥°¦¤Á¤ã¤ó¤Î·ÛÉô¤äÊ¢Éô¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿ÍÆµ¿¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£4Æü¸áÁ°6»þ40Ê¬¤Ë¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢»ä¤Ï»à¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¼«¤é110ÈÖÄÌÊó¤ò¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡ÖÉ×¤ÈÎ¥º§¤ÎÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿Æ¸¢¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤éÌ¼¤ò»¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤â»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¹ü¤¬ÊÑ·Á¤·¤¿¤ê¹ü¤¬¼å¤¯ÀÞ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÀèÅ·À¤ÎÆñÉÂ¡Ö¹ü·ÁÀ®ÉÔÁ´¾É¡×¤À¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë¼õ¤±¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö·ÈÂÓ¤¬Â¤Î¾å¤ËÍî¤Á¤¿¤À¤±¤Ç¤â¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾ã¤¬¤¤¤Ë¤á¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÂáÊáÁ°¤Ï¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿·½É¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÆâÆ£º»·î¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÇYouTube¤Ë¡Ö¡Ú¼Ö°Ø»Ò½÷»Ò¡ÛÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯Æü¤ÎMorningRoutine♡¡Ê86Ëü²óºÆÀ¸¡¦2025Ç¯11·î7Æü»þÅÀ¡Ë¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢SNS¤Ç¤ÏInstagram¤òÃæ¿´¤Ë¡¢
¡ã¤´Êó¹ð¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ä
¡ãËÜÆü¤ËÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡ä
¤Ê¤É¤È¡¢ËèÆü¤Î½ÐÍè»ö¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
2019Ç¯10·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¥Ë¥åー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖBuzzFeed¡×¤«¤é¼õ¤±¤¿¼èºà¤Ç¼«¿È¤Î·ÐÎò¤ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤é¹â¹»Â´¶È¤Þ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¤Î¡¢Í£°ì¤ÎÍ§Ã£¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤«¡¢Í§Ã£¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¾ã¤¬¤¤¤¬¸¶°ø¤Ç¿Æ¤È¤â¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌëÃæ¤Ë²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡È²È½Ð¡É¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï°åÎÅ»öÌ³¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤¤È°åÎÅ·Ï¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ØÆþ³Ø¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤â¤¤¤¯¤·¡¢¡ØÁêÀÊ²°¡Ù¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤È¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÀìÌç³Ø¹»ºß³Ø»þ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¹»¤ÎÍ§¿Í¤é¤È°ì½ï¤Ë²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¥¥Ã¥«¥±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡ÖBuzzFeed¡×¤Î¼èºà¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌë¤Î³¹¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê·ë¹½Í¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Ö°Ø»Ò¤À¤«¤éÊÐ¸«»ý¤¿¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÉáÃÊ¤Ï¡¢±§Ãè¿Í¤ò¸«¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÎÌÜ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎø°¦¤·¤¿Êý¤¬ËèÆü³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢2019Ç¯Åö»þ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¿½½¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¡¢3·å¶á¤¯¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤ÈLINE¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£5¡¢6Ç¯¤°¤é¤¤¡¢Äê´üÅª¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤¯¿Í¤ÏÂ³¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡Ö¡Ö¥¯¥é¥Ö¤â¤¤¤¯¤·¡¢¡ØÁêÀÊ²°¡Ù¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤É¤Ã¤Á¤Î¿Í¤¬¥¿¥¤¥×¡©¡Ù¤È¤«¡¢¡ØLINE¸ò´¹¤·¤¿¡©¡Ù¤È¤«Í§Ã£¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
Îø¤ä½Ð²ñ¤¤¤ËÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2018Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÅÔÆâ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢¾®·¿¸¤¤â»ô¤¤»Ï¤á¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿¤Î¤â2019Ç¯¤Ç¡¢¤³¤Î¤³¤í¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡ÖºÇ¶á³¹¤Ç»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤ËÀ¼³Ý¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¡¤³¤Î´Ö¤Ï¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê»ä¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡¡¹¬¤»¤À¤Êー¤Ã¤Æ»×¤¦¡¡³§¤µ¤ó¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¤ÎÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿ÃÎ¿Í¤Ï¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¤³¤È¤ÏÀµÄ¾¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤ÈÈà½÷¤Ã¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¡È¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡É¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤Ï1Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç¤¹¤¬¡È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡É¤Ë¡¢»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤Ï¡¢SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤È¤«¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥Ö¥í¥°¤ËÅê¹Æ
¤½¤·¤Æ2021Ç¯9·î¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¼«¿È¤¬Ç¥¿±5¤«·îÌÜ¤À¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·2¤«·î¸å¤Î11·î¡¢¡Ö¤ª¶õ¤ËÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Èµ»ö¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÄë²¦ÀÚ³«¸å¤Ë»à»º¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥Þ¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Ç¥¿±½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Âç¹¥¤¤À¤è¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤È»×¤¤¤Î¾æ¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ4Ç¯¸å¤Î2025Ç¯9·î¡¢¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿♡¿ÈÄ¹110cm¼Ö°Ø»Ò¥Þ¥Þ¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢Í¥°¦¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·11·î3Æü¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÍ¥°¦¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Íá¼¼¤ÎÅòÁ¥¤Î¥Õ¥¿¤Î¾å¤ËÍç¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡´±¤Ë¤è¤Ã¤Æ»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Í¥°¦¤Á¤ã¤ó¤Î¼ó¤äÊ¢¤äÇØÃæ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¿ÏÊª¤Ë¤è¤ëÀÚ¤ê½ý¤¬10¤«½ê°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¨¡Ö½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§
shueisha.online.news@gmail.com
X¡ÊµìTwitter¡Ë
@shuon_news¡¡¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ