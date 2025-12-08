¡ÖÀÈÈºá¤Ê¤ó¤ÆºÛÈ½¤Ë¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×Íý²ò¤·Æñ¤¤·Ù»¡¤ÎÂÐ±þ¡ÄÌ¼¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ËÁø¤Ã¤¿ÀÈï³²¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¿Æ»Ò¤¬²Ã³²¼Ô¤Ë¼Â·º¤ò²Ý¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ®¤¤
»ö·ïÄ¾¸å¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÎ©·ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÀÈÈºá¡£¤µ¤é¤Ë·Ù»¡´±¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÀÈÈºá¤Ê¤ó¤ÆºÛÈ½¤Ë¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÈï³²¼Ô¤ÈÊÛ¸î»Î¤ËÅÜÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÇÚ¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¹ó¤¤ÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÃ«¤µ¤¯¤éÊÛ¸î»Î¤À¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀÈï³²¤ËÁø¤¤Â³¤±¡¢·Ù»¡¤«¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¤¿¿Æ»Ò¤ÎÀï¤¤¤È¤Ï¡£
¡Ú²èÁü¡Û°ìÈÌ¿Í¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤ºÛÈ½½ê¡£²Ì¤¿¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹Ô¤¯¾ì½ê¤Ç¤Þ¤È¤â¤ÊÅúÊÛ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«
½ñÀÒ¡ØÈÈºáÈï³²¼ÔÂåÍý¿Í¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
·Ù»¡¤È¤ÎÆ®¤¤
»ä¤¬¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤Ë½é¤á¤ÆÅÔÌ±¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤ÆÌó10¤«·î·Ð¤Ã¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£Ì¼¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö²Ã³²¼Ô¤ò·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀÈï³²¤ËÁø¤¤Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤Ï¡¢Êª¾Ú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê»þ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤áÎ©·ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤ÊÃæ¤Ç¡¢²èÁü¤È¤¤¤¦Æ°¤«¤Ì¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÎ©·ï¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö·ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Ì¼¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢»ä¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤¬ºÆ¤Ó·Ù»¡¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢·Ù»¡½ð¤ÎÃ´Åö¼Ô°¸¤Æ¤ËFAX¤òÆþ¤ì¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤¬Æó¼¡Èï³²¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÎ©·ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡¢Èï³²²èÁü¤¬²Ã³²¼Ô¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯²èÁü¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÉü¸µ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¾ÚµòÊÝÁ´Á¼ÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤äÌ¼¤µ¤ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤«¤é¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÈï³²¼ÔÂÐ±þ¤äÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»öÁ°¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ä¤¿¤Á¤¬·Ù»¡¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤Î¹ó¤µ¤ÏÁÛÁü¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡¢Ì¼¤µ¤ó¡¢ÅÔÌ±¥»¥ó¥¿ー¤ÎÁêÃÌ°÷2¿Í¤È·Ù»¡½ðÆþ¤ê¸ý¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Î¼õÉÕ¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢»ö¾ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥Õ¥í¥¢¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢·Ù»¡¤Îºî¶ÈÃå¤òÃå¤¿¾®ÊÁ¤Ê¿Í¤¬°Å¤¤Ï²¼¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤âÌµÉ½¾ð¤Ç²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¤Î¾åÃ«¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤ÏÌ¾Á°¤ò¸À¤ï¤º°§»¢¤â¤»¤º¤Ë¡¢Ìµ¸À¤Ç¾®¤µ¤ÊÉô²°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌµÉ½¾ð¤Ê¿Í¤Ï°ÊÁ°¤ËÌ¼¤µ¤ó¤¬»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿½÷À·Ù»¡´±¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÛ¸î»Î¤Ï»ö¾ðÄ°¼è¤ËÆ±ÀÊ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÀÊ¤ò³°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤«¤éÌ¼¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤ËÎ»²ò¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿ÅÔÌ±¥»¥ó¥¿ーÁêÃÌ°÷¤ÎÆ±ÀÊ¤ò°ìÅÙ¤ÏÃÇ¤é¤ì¤¿¤ê¡¢»ý»²¤¹¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤Î·Ù»¡ÉÔ¿®¤ÏÊ§¤·¤ç¤¯¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂåÍý¿Í¤¬¤Ä¤¤¤¿¸ú²Ì¤Ê¤Î¤«¡¢·Ù»¡½ð¤È»ä¤ÎÏ¢Íí¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏÉÑÈË¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï²Ã³²¼Ô¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ò¤·¤Æ¾ÚµòÊª¤ò²¡¼ý¤·¡¢²èÁü²òÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÁÜºº¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Äºá¤Î»þ¸ú¤Ï7Ç¯¤Ç¡¢»þ¸ú¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»ä¤Ïµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µÞ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ò·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÈÈºá¤ÏºÛÈ½¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤!?
Á°¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤«¤é£±¤«·î¤Û¤É·Ð²á¤·¤¿º¢¡¢·Ù»¡¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÜºº¤ÎÀâÌÀ¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡¢ÅÔÌ±¥»¥ó¥¿ーÁêÃÌ°÷£²¿Í¤È°ì½ï¤Ë·Ù»¡½ð¤Ë¹Ô¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÃËÀ·Ù»¡´±¤È¤½¤Î¾å»Ê¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤µ¤ó¤Ë¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾å»Ê¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ä¤¬Ì¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤È·Ù»¡½ð¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¤¢¤È¡¢·Ù»¡¤ÏÎá¾õ¤ò¼è¤Ã¤Æ²Ã³²¼ÔÂð¤òÁÜº÷¤·¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²èÁü¤¬¾Ãµî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÉü¸µºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥áー¥«ー¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¡¢²èÁü²òÀÏ¤·¤ÆÈï³²»þ´ü¤ÎÆÃÄê¤ò»î¤ß¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªÊì¤µ¤ó¡¢ÅÔÌ±¥»¥ó¥¿ーÁêÃÌ°÷¤ËÀÊ¤ò³°¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»ä¤À¤±¤¬²èÁü¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤¢¤É¤±¤Ê¤¤´é¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÅª²èÁü¤¬»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¹ó¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢²èÁü¤È¤¤¤¦·èÄêÅª¤ÊµÒ´Ñ¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÎ©·ï¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ¼¤µ¤ó¤ÏÈï³²²óÉü¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢Î©·ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤·¤è¤¦¡¢¤È¸Ç¤¯·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å»Ê¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î²èÁü¤ÏÁ´¤Æ»þ¸ú¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤¬»£¤é¤ì¤¿Æü¤ÎÆüÉÕ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥Ïー¥È¤µ¤ó(ÀÈÈºáÈï³²ÁêÃÌ¥À¥¤¥ä¥ë¡Ö¡ô8103¡×)¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ÆÁÜºº¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Á´¤Æ´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÏPTSD¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¶¯À©¤ï¤¤¤»¤ÄÃ×½ýºá¤ÇÎ©·ï¤¹¤ì¤Ð»þ¸ú¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÃËÀ·Ù»¡´±¤¬¡ÖÀÈÈºá¤Ê¤ó¤ÆºÛÈ½¤Ë¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»ä¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸î»ÎÁê¼ê¤Ç¤¹¤é¤½¤ÎÂÖÅÙ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤äÌ¼¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¼ºÎé¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÈï³²¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù»¡¤Î»ÑÀª¤Ï¤«¤Ê¤ê²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤Ç¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ä¡£»ä¤ÏÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Æ¬¤¬¥¹ー¥Ã¤ÈÎä¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£ÀÈÈºá¤¬·ù¤¤¤Ç¡¢ÁÜºº¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡£¾å»Ê¤Î¤Û¤¦¤¬Ç¯²¼¤Ç±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤òÃ´Åö¤«¤é³°¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÎ©·ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÁ¼ê¤ò»È¤Ã¤ÆÆ¯¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òÁÊ¤¨¤Æ¤â¡Ö¤¤Á¤ó¤È»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤´»ö¾ð¤ÏÎ»²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ß¤ÇÅ¬ÀÚ¤ÊÁÜºº¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¬Äó°Æ¤·¤¿°Õ¸«¤Ï¤³¤È¤´¤È¤¯ÈÝÄê¤µ¤ì¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÎPTSD¤Î¾õÂÖ¤Ï°²½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢»ö·ï¤ÈPTSD¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àº¿À²Ê°å¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢È½Îã¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦·è¤á¼ê¤¬¤Ê¤¯¡¢·ë¶É»ö·ï¤¬ÄÙ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄü¤á¤ëÁªÂò»è¤ÏºÇ½é¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¾åÃ«ÊÛ¸î»Î¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤¬»öÌ³½ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ËÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡¢¹ó¤¤Èï³²¤Ê¤Î¤ËÀÈÈºá¤Ê¤ó¤ÆºÛÈ½¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡¢¿×Â®¤ËÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é»þ¸ú¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ï¿²»¤·¤¿²Ã³²¼Ô¤Î²ñÏÃ¤¬ÉÔÍ×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Èï³²¼ÔÂÐ±þ¤¬¶Ë¤á¤ÆÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤ÏÎ¾¼ê¤Î·ý¤ò¶¯¤¯°®¤êÄù¤á¡¢Á´¿È¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¹ó¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤°¤ËÆ°¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë»öÂÖ¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤ÎÀÈÈºáÀìÌç¤ÎÁÜºº´±¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁÜºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ã³²¼Ô¤Ï·ºÌ³½ê¤Ë
ÁÜºº°ì²Ý¤ÎÊý¤«¤é¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¶¡½ÒÄ´½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¡×¡Ö²Ã³²¼Ô¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤¿ºÝ¤ÎÏ¿²»¥Çー¥¿¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¼¡¡¹¤Ë°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢·Ù»¡½ð¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¼ºË¾¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ²èÁü²òÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¶¯´¯Ì¤¿ëºá¡×¤ËÌä¤¨¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤À»þ¸ú¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶¯´¯Ì¤¿ëºá¤Ç¤ÎÎ©·ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÁÜºº¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº°ì²Ý¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ì¤«·îÈ¾¤Û¤É¤Ç¡¢²Ã³²¼Ô¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã³²¼Ô¤Ïµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢·º»öºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ã³²¼Ô¤Ï¡¢»þ¸ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïºá¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¯´¯Ì¤¿ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Âè°ì¿³¤Ç¼Â·ºÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¡¢²Ã³²¼Ô¤¬¹µÁÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î´þµÑ¤µ¤ì¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÎË¾¤ßÄÌ¤ê¡¢²Ã³²¼Ô¤Ï·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤¬ÉþÌò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ö·ï¤ÏÎ©·ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Äü¤á¤º¤Ë3ÅÙ¤â¥Ïー¥È¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤³¤È¡¢·Ù»¡¤Ë¡ÖÉÔÍ×¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿²Ã³²¼Ô¤ÎÏÃ¤ÎÏ¿²»¤ò¾Ãµî¤»¤º¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·º»öºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿»þ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤è¤¯Äü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ï¡¢Ï¿²»¤Ê¤É¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄü¤á¤ëÁªÂò»è¤ÏºÇ½é¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ì¼¤µ¤ó¤Î¡Ö²Ã³²¼Ô¤ò·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¡¢Èï³²¼Ô¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÁÜºº¤äºÛÈ½¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À°ìÉô¤Î·Ù»¡¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î»ö·ï¤ÏÎ©·ï¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤ª¤«¤²¤Ç²Ã³²¼Ô¤ò·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶öÁ³¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¼«¿È¡¢²¿ÅÙ¤â¡ÖÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Î©·ï¤¬Æñ¤·¤¤Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÀÈï³²¤Ç¡¢µÒ´Ñ¾Úµò¤¬¤¢¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤»ö·ï¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¬¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ö·ï¤¬°Ç¤ËÁò¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¿È¿Ì¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤ÇÈï³²¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÈºáÈï³²¼ÔÂåÍý¿Í
¾åÃ« ¤µ¤¯¤é
2025Ç¯10·î17ÆüÈ¯Çä
1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿·½ñÈ½¡¿256¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4-08-721383-6
¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüËÜ¤Ç¤Ï½÷À¤Î12¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÀÈÈºá¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÇ¯´Ö¤Ç350¿Í¤Ë1¿Í¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ê»à½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÈºá¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡£
»×¤¤¤¬¤±¤ºÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ»ÊË¡¼êÂ³¤¤ä¥Þ¥¹¥³¥ßÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤¬¡ÖÈÈºáÈï³²¼ÔÂåÍý¿Í¡×¤À¡£
ÀÈÈºá¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¡¢Ï¢Â³»¦¿Í¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸î»Î¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂÎã¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£
Èï³²¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸·¤·¤¤¸½¼Â¤«¤é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸ùºá¡¢·Ù»¡¤ä»ÊË¡¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¡£
Ã¯¤â¤¬Åö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¬·È¤Î°ìºý¡ª
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
½ø¾Ï
Âè°ì¾Ï¡¡Èï³²¼ÔÂåÍý¿Í¤Î»Å»ö
ÂèÆó¾Ï¡¡¿´¤ÎÈï³²²óÉü¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ――ÀÈÈºáÈï³²¼Ô¤ÎÂåÍý¿Í¤È¤·¤Æ
Âè»°¾Ï¡¡Â»³²Çå½þ¡¦·ÐºÑÅª»Ù±ç――¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¸¢Íø
Âè»Í¾Ï¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸ùºá
Âè¸Þ¾Ï¡¡²ÈÄí¤ÎÃæ¤ÎÈÈºáÈï³²――¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡Ê£Ä£Ö¡Ë
ÂèÏ»¾Ï¡¡ÂåÍý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö»ñ³Ê¡×――¶¦´¶ÎÏ¡¦ÁÛÁüÎÏ¡¦Äó°ÆÎÏ
Âè¼·¾Ï¡¡Î©¤ÁÃÙ¤ì¤ëÈï³²¼Ô»Ù±ç¤È²ÝÂê
½ª¾Ï