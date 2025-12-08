◆ソフトバンク新入団会見（8日、ボス イーゾ フクオカ）

ソフトバンクの新入団選手発表会見が8日、福岡市のみずほペイペイドームに隣接する商業施設「ボス イーゾ フクオカ」で行われ、ドラフト5位入団の郄橋隆慶内野手（23）＝JR東日本＝が阪神・森下翔太を目標に掲げた。

中大時代の1年先輩にあたる森下はプロ3年目の今年、セ・リーグ外野手部門でベストナインやゴールデングラブ賞に輝くなどリーグを代表する選手へと成長を遂げた。そんな身近な先輩に憧れを抱く高橋は「中央大で一つ上の先輩で一番身近に見てきた選手があれだけプロの世界で活躍している。チームは違うけど、自分もあのようにチームが勝てるようなバッティングを目指していきたいと思います」と力を込めた。

大学時代から森下の努力を間近で見てきた。「野球への向き合い方。どうしても野球だけをやっていると、ちょっと息抜きしたくなる部分もあると思う。だけど、森下さんの野球に対しての考え方、向き合い方はこういう人がプロに行くんだなという姿だと感じた。一番バッティングが良くて、ドラフト1位で行くだけの実力を持っていたけど、最後まで練習していたのは森下さんだった。努力を怠らない姿、自分の技術向上に取り組んでいる姿はすごい部分だと思った」と振り返った。