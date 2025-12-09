KFC初の「レストラン」が六本木で閉幕！KFC愛語る辻希美も感激した“レストランクオリティ”のクリスマス【レポート】

【レポート】「私の身体はツイスターでできている(笑)」辻希美、7人家族で迎える初めてのクリスマス秘話

日本ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）は、新たなクリスマス体験を提供するため、KFC初となるレストラン「KFC Christmas Restaurant」を、12月2日（火）から7日（日）の期間限定で六本木ヒルズの「hills Café/Space」にオープンしました。初日の12月2日にはPR発表会が開催され、タレントの辻希美さんがゲストとして登壇し、特別なクリスマスの魅力を発信しました。クリスマスとケンタッキーをイメージした赤を基調としたデートコーデで登場した辻希美さん。「初めて主人と過ごしたクリスマスが印象に残っている」と、当時のエピソードを笑顔で紹介しました。長年のケンタッキー愛についても触れ、「ケンタッキーはクリスマスだけじゃなく日常の恒例。私の身体はツイスターでできていると言ってもいいくらい(笑）」と告白。

辻さんのご家庭でのクリスマス風景。「毎年必ず仮装と飾り付けをしています」と家族の一大イベントであることを紹介。

また、自宅でのクリスマスは「毎年必ず仮装と飾り付けをしています。わが家ではクリスマスは一大イベントなので、子どもも大人も本気です」とコメントし、今回のレストランの装飾についても「内装を見た瞬間、家でも真似してみたいと思いました」と、自宅でのクリスマスを心から楽しんでいる様子を語りました。

慌ただしくも楽しいクリスマスの準備風景。



“いつものケンタッキー”が大変身！大人が楽しむレストランクオリティ

今年第5子を出産し、初めて家族7人で迎えるクリスマスに向け、辻さんは子どもたちへ向けたメッセージも披露。「ツリーに何を飾るか、プレゼントは何がいいかと子どもたちと話し合い、慌ただしくも楽しい毎日」と忙しい日常を語りつつも、「ケンタッキーをみんなで囲んで、たくさん食べて、素敵なクリスマスを過ごしてほしいです」と締めくくりました。

クリスマス限定メニューや定番商品を華やかにアレンジした特別メニュー。



KFC初となる期間限定レストランでは、クリスマス限定メニューや定番商品を華やかにアレンジした特別メニューが提供されました。人気の「ビスケット」をアイスと挟んだおしゃれな一品や、クリスマス限定メニューの「五穀味鶏胸肉ロースト」を濃厚なトマトクリームソースと合わせたパスタなど、“いつものケンタッキー”をよりリッチに楽しめる新しいクリスマススタイルを提案。

「ビスケットバニラアイスサンド〜ハニーメイプルを添えて〜」人気の定番「ビスケット」もアイスとストロベリーソースで華やかにアレンジ

辻さんも「ビスケットが大好きなんですけど、アイスを挟むだけでこんなにおしゃれになるんだって感動しました」と驚きを見せました。さらに、アレンジメニューが自宅でも楽しめるよう再現レシピを特設サイトで公開されることに対し、「クリスマスは毎年同じメニューになりがちでマンネリ化するので、こういうレシピ公開は世のお母さんたちも助かると思います」と、主婦目線でのメリットを語りました。

ソムリエがメニューごとに厳選したワイン。KFCのチキンとワインの贅沢なペアリングが楽しめる。

編集部が実食！「リッチな味わい」「大人も子どもも好き」絶品アレンジメニュー

また、ワイン専門店「エノテカ」とのコラボレーションによるペアリングワインも用意され、ソムリエ厳選のワインが料理の魅力を最大限に引き立て、大人の時間を演出しました。

試食中の辻さん。「本当に柔らかくて味がしみてる！大人も子どもも大好きな味だと思います」と絶賛。

発表会では、レストランで提供されるアレンジメニューの中から「クリスマスバーベキューチキンプレート グリル野菜添え」を辻さんが試食。「見た目がとてもおしゃれで、うちの男の子たちが絶対に喜びそう」と期待を寄せ、実食後には「本当に柔らかくて味がしみてる！ 甘じょっぱい感じがとてもおいしい。大人も子どもも好きだと思います」と満面の笑みで絶賛しました。

一部の特別アレンジメニュー。いつものメニューがレストランクオリティの贅沢な一品へと進化を遂げている。

イベントは閉幕！自宅で楽しむ“レストランクオリティ”のKFC

実際に試食したライブドア編集部スタッフも、アレンジメニューのクオリティに驚きました。濃厚なトマトクリームソースを絡めたパスタは、「麺が太めでもちもち」とした食感。辻さんが男の子が多いご家族に喜ばれると語った「バーベキューチキンプレート」は、「香ばしさが口に広がる」一品でした。また、定番の「ポテト」も、「トリュフの味がしっかり感じられる」仕上がりで、大人も満足できるリッチな味わいになっていました。

赤と緑を基調とした、KFCならではのクリスマス世界観を演出。ここでしか味わえない特別な空間。

KFC初のレストラン「KFC Christmas Restaurant」は、盛況のうちに12月7日(日)をもって閉幕しました。 しかし、ご安心ください。 特設サイトでは、レストランで提供されたアレンジメニューの再現レシピが公開されています。 会場に足を運べなかった方も、ぜひ自宅でレストランクオリティのKFCクリスマスを楽しんでみてはいかがでしょうか。

