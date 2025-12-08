¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥É¥é4¤ÎÁêÎÉ²íÅÍ¡¡»ØÌ¾¸å¤Ë¥È¥ß¡¼¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡¡¥É¥é1º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤âÌ¤¸ò¾Ä¡¡ÍèÇ¯1·î¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ï»ÙÇÛ²¼3¿Í¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¡Ê8Æü¡¢¥Ü¥¹¡¡¥¤¡¼¥¾¡¡¥Õ¥¯¥ª¥«¡Ë
¡¡¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÎÁêÎÉ²íÅÍÅê¼ê¡Ê´ôÉì¶¦Î©Âç¡Ë¤¬¡¢11·îËö¤Ë±¦Éª´ØÀáÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÎÉ¤ÏºÇÂ®152¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÈÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬Éð´ï¤Î±¦ÏÓ¡£¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï±¦ÏÓ¤Ë¥®¥Ö¥¹¤òÁõÃå¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÆþÃÄÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç±¦Éª¤Ë°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢µåÃÄ¤«¤é¼ê½Ñ¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¡¹¤ÈÏÃ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤ò¸«¤Æ·èÃÇ¤·¤¿¡×¤È¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡ÊÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡Ë¤Ï°ú¤Â³¤Æ±Âç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÏÍèÇ¯7·î¤ÎÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¸å¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£ÍèÇ¯1·î¤Ë»Ï¤Þ¤ë¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ï3¿Í¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£