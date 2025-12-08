B1¥êー¥°ºÆ³«¡Ö¥ô¥§¥ë¥«¤¬±ÛÃ«¤Ë2Ï¢¾¡¡¡À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ò¥ー¥×¡×¼¡Àá¤Ï10Æü¤Ë¹Åç¤ÈÂÐÀï¡ÔÄ¹ºê¡Õ
Ìó3½µ´Ö¤Ö¤ê¤ÎB1¥êー¥°ºÆ³«¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B1¡ÖÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¡×¤Ï¡¢6Æü¤È7Æü¡¢¥Ûー¥à¤Ç¡Ö±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¡×¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6Æü¤ÎGAME1¡£
¥ô¥§¥ë¥«¤Ï5ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2¥¯¥ªー¥¿ー¡¢¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤ÎÆÀÅÀ¤ä¡¢¼íËó¤Î¥¹¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥êー¥É¤ò20ÅÀ¤Ë¹¤²¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3¥¯¥ªー¥¿ー¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤Î¥À¥ó¥¯¤ä¥Ö¥é¥ó¥È¥êー¤Î¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Âè2¥¯¥ªー¥¿ー½ªÈ×¤«¤é28ÅÀÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç¡¢¾¡Éé¤¢¤ê¡£
»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸ÅÁãÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿À±Àî¤Î¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢91ー58¤Èº£¥·ー¥º¥ó¤ÎºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¾¡Íø¡£
5Ï¢¾¡¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÇÏ¾ì ÍºÂçÁª¼ê¡Ë
¡ÖÅ¥½¤¤¤È¤³¤í¤ò´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é¼é¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¾¡°ø¤Ï¤½¤³¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥³ー¥Á´Þ¤á¤ÆÁ´°÷¤¬¡¢¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤â¤¦°ìÅÙ ÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç(Í¥¾¡¤¬)¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×
·Þ¤¨¤¿7Æü¤ÎGAME2¤Ï¡¢Á°Æü¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢½øÈ×¤«¤é¥ô¥§¥ë¥«¥Úー¥¹¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
Âè2¥¯¥ªー¥¿ー¤Ë¤Ï¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤¬¡¢¥Ö¥¶ー¤È¶¦¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¡¢¤³¤ÎÆü4ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢Á°È¾21ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè3¥¯¥ªー¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢ÇÏ¾ì¤¬ÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ºÇ½ª¥¯¥ªー¥¿ー¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¹ë²÷¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤·¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¥ô¥§¥ë¥«¤¬¡¢99-76¤Ç6Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡Àá¤Ï10Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç¡Ö¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¡×¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£