第一子の出産を発表した菊地絵理香（撮影：米山聡明）

8日、ツアー通算6勝を誇る37歳の女子プロゴルファー・菊地絵理香が、マネジメント事務所を通じて第一子の出産を発表した。

リリースによると、事務所は「母子ともに健康で、現在は静養しながら安定した日々を過ごしております。今後の競技活動および復帰時期につきましては、本人の体調および家庭の状況を最優先に考慮し、慎重に判断のうえ、決まり次第改めてご案内申し上げます」とコメントしている。菊地はシード権を保持しているが、『トーナメント特別保障制度または産休制度適用者』が適用され、今シーズンは全試合を欠場した。
菊地絵理香　プロフィール
