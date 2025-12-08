37歳の女子プロゴルファー・菊地絵理香が第一子を出産 マネジメント事務所発表「母子ともに健康」
8日、ツアー通算6勝を誇る37歳の女子プロゴルファー・菊地絵理香が、マネジメント事務所を通じて第一子の出産を発表した。
【写真】菊地絵理香の夫はイケメンキャディ
リリースによると、事務所は「母子ともに健康で、現在は静養しながら安定した日々を過ごしております。今後の競技活動および復帰時期につきましては、本人の体調および家庭の状況を最優先に考慮し、慎重に判断のうえ、決まり次第改めてご案内申し上げます」とコメントしている。菊地はシード権を保持しているが、『トーナメント特別保障制度または産休制度適用者』が適用され、今シーズンは全試合を欠場した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
菊地絵理香 プロフィール
菊地絵理香さんがドレスアップしました【写真】
上田桃子が第一子出産を発表 3216gの男の子「新米母ちゃんですが大切に育てていきたい」
プロゴルファーの金谷拓実と吉本ここね、今年1月に結婚していたことを公表 所属先も正式発表
「生きているだけでこんなにお金がかかるんだ…」小祝さくら、“長期離脱中”の生活は？
【写真】菊地絵理香の夫はイケメンキャディ
リリースによると、事務所は「母子ともに健康で、現在は静養しながら安定した日々を過ごしております。今後の競技活動および復帰時期につきましては、本人の体調および家庭の状況を最優先に考慮し、慎重に判断のうえ、決まり次第改めてご案内申し上げます」とコメントしている。菊地はシード権を保持しているが、『トーナメント特別保障制度または産休制度適用者』が適用され、今シーズンは全試合を欠場した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
菊地絵理香 プロフィール
菊地絵理香さんがドレスアップしました【写真】
上田桃子が第一子出産を発表 3216gの男の子「新米母ちゃんですが大切に育てていきたい」
プロゴルファーの金谷拓実と吉本ここね、今年1月に結婚していたことを公表 所属先も正式発表
「生きているだけでこんなにお金がかかるんだ…」小祝さくら、“長期離脱中”の生活は？