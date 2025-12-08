女子プロに一緒に回って印象に残っている選手を質問 「渋野日向子ちゃん、楽しかったです」「金田久美子選手、一球一球ゴルフに真剣」
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「今シーズンもさまざまなペアリングで、1年間戦った選手たち」に、「一緒にまわって、特に印象に残っている選手」は誰だったかを質問した動画の第2弾を投稿した。
【動画】ミスショットのたびに「あ〜！」の声 ゴルフに真剣な選手は誰？
「渋野日向子ちゃん、穴井詩さんの組で回った時は楽しかったです」と答えたのは蛭田みな美。「ギャラリーさんも多くついてくれて、とても和やかな雰囲気で印象に残っています」。天本ハルカは「最終日に（河本）結ちゃんと回って、久し振りだったのですごい話も盛り上がって、私は個人的にめっちゃ楽しかったです」と振り返った。吉本ひかるが名前をあげたのは寺岡沙弥香。「すごい面白くて、元気いっぱいで、可愛いなって思いました」。高木優奈は「金田久美子選手です。一球一球、ゴルフに真剣で、ミスショットをしたら『あ〜！』とか『もぉ！』とか言ってて」とプレーぶりを語る一方で、「キャディさんとの絡みも聞いていて面白かったです」と意外な一面も明かしていた。そんな中、勉強になった選手として申ジエをあげたのは尾関彩美悠だ。「ショートホールでも絶対にピンにショートしないというショットの技術は勉強になりました」と、かつて世界ランキング1位に輝いた選手から学びとろうとする姿勢を見せていた。投稿を見たファンからは「金田久美子プロは、ほんとうにストイックだと感じます」と共感するコメントや、登場したプロに対して「がんばれー」「めっちゃ可愛い」「来シーズンも応援し続けます」などの声援を送っていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
