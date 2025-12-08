¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¥É¥é2°ðÀîÎµÂÁ¤¬·è°ÕÉ½ÌÀ¡¡Æ´¤ìÁª¼ê¤Ï¡Ö¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡×¡¡ÉÔºß¤Î¥É¥é1º´¡¹ÌÚ¤Ø¡Ö¤¼¤ÒÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï8Æü¡¢¿·ÆþÃÄÁª¼ê²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Î°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¤¬·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£¶¦Î©Âç¤Î°ðÀîÅê¼ê¤ÏºÇÂ®152¥¥í¤ò¸Ø¤ëÂ¨ÀïÎÏ±¦ÏÓ¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö13¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ðÀîÁª¼ê¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤³¤ÎÊ¡²¬¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥×¥í¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥Á¡¼¥à¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¡¢¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥«¡¼¥Ö¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤ÎÂç¤¤¯½Ä¤Ë³ä¤ì¤ëÅê¤²Êý¤ò¤¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ÆþÃÄ¸ò¾Ä¤¬Íè²Æ¤Î¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡¦º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï³«Ëë°ì·³¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿·¿Í²¦¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£