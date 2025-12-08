ÃæÂ¼´ª¶åÏº¤ÎºÊ¡¦Á°ÅÄ°¦¡¢¾¾ËÜ½á¤ÈÄ¹ÃË¡¦´ªÂÀÏº¤Î¡ÈÇØÈæ¤Ù¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×¡ÖMJ¤è¤ê¹â¤¤¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦6ÂåÌÜ ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê44¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¡Ê42¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö12·î5Æü Éã¤Î¾Í·îÌ¿Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯57¡Ë¤ò¼Å¤Ó¼«Âð¤Ë¾¾ËÜ½á¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤é¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×ÃæÂ¼²È¤Î¹±Îã¹Ô»ö¡¢´ªÂÀÏº¤ÈÇØÈæ¤Ù¤ò¤¹¤ë¾¾ËÜ½á¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ËÁý¤·¤Æ ¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë ¤³¤ÎÆü¤Ë Éã¤ò¼Å¤Ó ÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ ½¸¤Þ¤ê Æø¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë Éã¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¡¡³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤Í¥¤·¤µ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡¡¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¹ÃË¡¦ÃæÂ¼´ªÂÀÏº¡Ê14¡Ë¤È¼¡ÃË¡¦ÃæÂ¼Ä¹»°Ïº¡Ê12¡Ë¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö´ªÂÀÏº¤Ë ÇØ¤òÈ´¤«¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯ÇØÈæ¤Ù¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹±Îã¹Ô»ö¡Ê¾Ð¡Ë¡¡º£Ç¯¤Ï ÆîºÂ½Ð±éÃæ¤Î´ª¶åÏº¤ËÂå¤ï¤ê¡¡´ªÂÀÏº¤ÈÄ¹»°Ïº¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡Íê¤â¤·¤¯¤Æ ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´ªÂÀÏº¤È¾¾ËÜ½á¤¬ÇØÈæ¤Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¾¾ËÜ¤è¤ê¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ä¹»°Ïº¤È¾¾ËÜ¤¬µº¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÙ¤Ç¡¢ÂçÃÝ¤È´ªÂÀÏº¤¬¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡Ê¤Ê¤ª¤ä¤¯¤ó)Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤ª·»¤Á¤ã¤Þ¡¢¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤Î¿ÈÄ¹¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¡´ª»°Ïº¤µ¤ó¤âÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤ªÂ¹¤µ¤ó¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö´ªÂÀÏº·¯¡£MJ¤è¤ê¹â¤¤¡¡»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ª¤ä·¯¸«¤Æ¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤º¤¤¤Ö¤óÂç¤¤¯¤´Î©ÇÉ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
