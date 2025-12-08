¡È¸½Ìò¹â¹»À¸¡ÉºÙÃ«¤µ¤é¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¡¡º£¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤òÃ´¤¦°ïºà¡Ø¥ä¥ó¥Þ¥¬¡Ù½éÅÐ¾ì
¡¡¡È¸½Ìò¹â¹»À¸¡É¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎºÙÃ«¤µ¤é¡Ê17¡Ë¤¬¡¢8ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù2¡¦3¹çÊ»¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¸½ÌòJK¡ÉºÙÃ«¤µ¤é¡¢ÈþµÓ¤òÈäÏª
¡¡¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPopteen¡Ù¥á¥¤¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²Æ¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÙÃ«¡£¡Ø¥ä¥ó¥Þ¥¬¡Ù½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»èÂÎ¤òÈäÏª¡£º£¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏËÜ¶¿Í®ÇÃ¡¢´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¹õºäÌ¤Íè¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¸½ÌòJK¡ÉºÙÃ«¤µ¤é¡¢ÈþµÓ¤òÈäÏª
¡¡¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPopteen¡Ù¥á¥¤¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²Æ¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÙÃ«¡£¡Ø¥ä¥ó¥Þ¥¬¡Ù½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»èÂÎ¤òÈäÏª¡£º£¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏËÜ¶¿Í®ÇÃ¡¢´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¹õºäÌ¤Íè¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£