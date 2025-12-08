ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢Â©»Ò¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó·ëº§¼°¤Ç¤Î¡È¥¹¥Ô¡¼¥Á¡ÉÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡¡ÖËÍ¤Ï¿ÆÂ²¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å3¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Â©»Ò¤ÎÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡È¥¹¥Ô¡¼¥Á¡É¤Î°ìÉô¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢Â©»Ò¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó·ëº§¼°¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤¬¡¢ÈÖÁÈ´ÑÍ÷¼Ô¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤È¤¤¤¦¤«¡¢·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¡£¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤Î©¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¤É¤³¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Éã¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢µÁÍý¤ÎÉã¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢µÁÍý¤â³°¤ì¤¿¡£²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿ÆÂ²¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò²¶¤Ë»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤¦¡×¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ¾Êý¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×Î©¾ì¤«¤é¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¿ÆÂ²¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ì±þ³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¿ÆÂ²¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
¡¡·ë²Ì¡ÖÇú¾Ð¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÂçÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡¢TVer¤Ç13Æü¸á¸å2»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤ËÀøÆþ¡£¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÆ°²è¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤¬¸È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
