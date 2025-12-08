ÃæÆü¤ÎÂçÅç¤é¤¬ÉÂ±¡°ÖÌä¡¡¾®»ùÉÂÅï¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®
¡¡ÃæÆü¤ÎÂçÅç¤é5Áª¼ê¤¬8Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤òË¬¤ì¡¢¾®»ùÉÂÅï¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£ËèÇ¯¥ª¥Õ¤Î°ÖÌä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÂçÅç¤Ï¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤È°ìÇ¯¤â½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æþ±¡´µ¼Ô¤é¸þ¤±¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Î³°Ìî¤Ë¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö²¿Ç¯¤«ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£1ËÜ¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£ÄÌ»»2067°ÂÂÇ¤ò¸Ø¤ë40ºÐ¤Î¹ªÂÇ¼Ô¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡×¤È¼ã¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£