¡¡¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Îº¹ÊÌÅªÅê¹Æ¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©¤äÅìµþÅÔ¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤é¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐ°æ¹§ÌÀ»á¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É·×500Ëü±ß¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ï¡¢8Æü¤Þ¤Ç¤ËÅìµþÃÏºÛ¡ÊÂç¿Ü²ì´²Ç·ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¡£ÀÐ°æ»á¤¬Åê¹Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸í²ò¤¬À¸¤¸¤¿¤ÈÇ§¤á¡¢¼Õºá¤¹¤ëÆâÍÆ¡£11·î14ÆüÉÕ¡£
¡¡ÀÐ°æ»á¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÏÂ²ò¾ò¹à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢X¾å¤ÇÀµÅö¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥É¿Í¤ò¹¶·âÅª¤ËÈãÈ½¤·¡¢¸í²ò¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÅö¿ô¤Î±ÜÍ÷¼Ô¤¬ÊÐ¸«¤òÍ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐ°æ»á¤Ï¡Ö¸í²ò¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤ÎËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ä´¸¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¸ÀÏÀ³èÆ°¤Ë°ãË¡¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£