¡¡°¦ÃÎ¸©·Ù´¢Ã«½ð¤Ï8Æü¡¢¥×¥íÌîµåÃæÆü¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÅê¼ê»³ËÜ¾»¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Ë°ìÆü½ðÄ¹¤ò°Ñ¾ü¤·¤¿¡£50ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤¿¡Öµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤¬¡¢´¢Ã«»Ô¤Î´¢Ã«¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥ª¥¢¥·¥¹¤Ç¡¢Áý²Ã¤¹¤ëº¾µ½Èï³²¤ÈÇ¯Ëö¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Ë°Õ¼±¸þ¾å¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡½ð°÷¤¬¡¢1¡Á10·î¤Î¸©Æâ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤¬ºòÇ¯Æ±´üÈæ¤ÇÌó35²¯±ßÁý²Ã¤·¡¢Ìó69²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢·Ù»¡´±»Ñ¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ²Ô¤¤¤À¶â³Û¤è¤êÂ¿¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ»³ËÜ¤µ¤ó¤¬µ¶·Ù»¡´±¤È¤ÎÅÅÏÃ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÂÎ¸³¡£²áµî¤Ëº¾µ½ÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¡ÊÅÅÏÃ¤Ç¡Ë·Ù»¡¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤âµ£Á³¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£