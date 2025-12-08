¥×¥íÌîµå¡¡9Æü¤Ë¡Ö¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡×³«ºÅ¡¡º£Ç¯¤Ç4ÅÙÌÜ¡¡2½äÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊý¼°ÊÑ¹¹
¡¡º£Ç¯¤Ç4ÅÙÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥×¥íÌîµå¤Î¡Ö¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡×¤¬¡¢9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï°ìÉôÊý¼°¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢2½äÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ØÌ¾°Õ»×¤òÍ¤¹¤ë»Ý¤òµÄÄ¹¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿µåÃÄ¤Ï¡¢Âè2½äÌÜ¤Î»ØÌ¾¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÂè1½äÌÜ½ªÎ»¸å¡¢A¡Ø»²²Ã¡Ê»ØÌ¾°Õ»×¤¢¤ê¡Ë¡Ù¡¢B¡Ø»²²Ã¡Ê»ØÌ¾°Õ»×¤Ê¤·¡Ë¡Ù¡¢C¡ØÉÔ»²²Ã¡Ù¤ò¥á¡¼¥ë¤Ë¤ÆµÄÄ¹¤ËÄÌÃÎ¡×¤È¡ÖÂè2½äÌÜ¤Ø¤Î»²²Ã¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤ÇÆþ»¥¤Ø°Ü¤ë¡×¤ÈÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë°ÜÀÒ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2½äÌÜ¤Ç¡Ö»ØÌ¾°Õ»×¡×¤¬¤Ê¤¯¤È¤â»²²ÃÉ½ÌÀ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£Áª¼ê¤òÂ¾µåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¤µ¤»¤ëÌÜÅª¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¸µ½êÂ°
¡¡¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ±ÍÅÍ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
¡¡¡Úºå¿À¡ÛÈ«À¤¼þ¡Êµð¿Í¡Ë
¡¡¡ÚDeNA¡ÛÉÍÃÏ¿¿À¡¡Êºå¿À¡Ë
¡¡¡Ú¹Åç¡Û»³ÂÃ£Ìé¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÎëÌÚ·òÌð¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
¡¡¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÌðºêÂóÌé¡Ê¹Åç¡Ë
¡¡¡ÚÃæÆü¡Û°ËÆ£çý±û¡Ê³ÚÅ·¡Ë
¡¡¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾åÃãÃ«Âç²Ï¡ÊDeNA¡Ë
¡¡¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛµÈÅÄ¸¸ã¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÀÐ³À²í³¤¡ÊÃæÆü¡Ë
¡¡¡Ú³ÚÅ·¡Û¼ÆÅÄÂçÃÏ¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
¡¡¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛËÜÅÄ·½Í¤¡ÊÀ¾Éð¡Ë
¡¡¡ÚÀ¾Éð¡ÛÊ¿ÂôÂç²Ï¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë