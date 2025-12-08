¤¤ç¤¦¤âÄ¹´ü¶âÍø¡ÖµÞ¾å¾º¡×Â³¤¯¡¡¡È18Ç¯È¾¤Ö¤ê¡É¿å½à¡¢2¡ó¤ËÇ÷¤ë¡Ä½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¡¡Æü¶ä¡È·ÑÂ³ÅªÍø¾å¤²¡É´ÑÂ¬¤äºâÀ¯°²½·üÇ°¤Ê¤É
µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¾å¾º¤òÂ³¤±¤ëÄ¹´ü¶âÍø¡¢¤¤ç¤¦¤â18Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤ò¹¹¿·¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¤ç¤¦¤âÄ¹´ü¶âÍø¡ÖµÞ¾å¾º¡×Â³¤¯¡¡¡È18Ç¯È¾¤Ö¤ê¡É¿å½à¡¢2¡ó¤ËÇ÷¤ë¡Ä½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¡¡Æü¶ä¡È·ÑÂ³ÅªÍø¾å¤²¡É´ÑÂ¬¤äºâÀ¯°²½·üÇ°¤Ê¤É
¤¤ç¤¦¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë10Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï°ì»þ¡¢1.965¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2007Ç¯6·î°ÊÍè¡¢18Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤Ç¡¢2006Ç¯¤Ë¤Ä¤±¤¿ÀáÌÜ¤Î2¡ó¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¶ä¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÍø¾å¤²¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤Ë¤è¤ëºâÀ¯°²½¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¹ñºÄ¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¸ÇÄê¶âÍø¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ë¶È¤Î»ñ¶â¼Ú¤êÆþ¤ì»þ¤ÎÍøÂ©Áý²Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹¤ÏÆü¶ä¡¦¿¢ÅÄÁíºÛ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²ÃÍ½Äê¤Ç¡¢È¯¸À¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
