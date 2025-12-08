¡Ö²¿¤³¤ì¡ª¡©¡×²¬Â¼Î´»Ë¤¬Êì¹»¤Î¤¹¤´²á¤®¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ë¶ÄÅ·¡ª ¡ª
Âçºå¡¦Ê¼¸Ë¡¦µþÅÔ¤Ç°ìÈÖÅß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡©
12·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ë£Ô£Ö¡×¤Ï¡Öµþºå¿À¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¦¥©ー¥º¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢µþºå¿À½Ð¿È¤Î·Ý¿Í¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÅß¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¹çÀï¡£¤Ê¤ë¤ß¤È²¬Â¼Î´»Ë¤¬¡È´ØÀ¾ºÇ¶¯¤Î¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£¡É¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
ÂçºåÂåÉ½¤Ï¥ªー¥µ¥«¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¤Î¤ê¤¨¤Á¤ã¤ó¡¢Ê¼¸ËÂåÉ½¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¤ÈÇ®¶¸¡¦¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¡¢µþÅÔÂåÉ½¤Ï¥Í¥¤¥Óー¥º¥¢¥Õ¥í¡¦¤ß¤Ê¤¬¤ï¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ïµþºå¿À¤Î¡Ö·ã¿ä¤·¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥ÉÇÉ¼ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¤¤Âçºå¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö³¹Ãæ¥Ô¥«¥Ô¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¿ô¤¬Ê¼¸Ë¡¦µþÅÔ¤è¤ê¤âÃÊ°ã¤¤¤ËÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤â³¹Ãæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½»Âð³¹¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤Î²È¤ò¼«Í³¤ËºÌ¤ëÄÌ¾Î¡Ö¥¤¥¨¥Ê¥ê¥¨¡×¤ò¹Ô¤¦ÃÏ°è¤â¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥¨¥Ê¥ê¥¨¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®²á¤®¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°¤ÇÜÌî¶è¤ÎÊ¸¤ÎÎ¤¡£30Ç¯¤âÁ°¤«¤é¶áÎÙ¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÇÊ¸¤ÎÎ¤Ì¾Êª¡Ö¥Õ¥ß¥Ê¥ê¥¨¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¾þ¤ê¤Ä¤±¤Ë´Ý£²Æü¤â¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥ß¥Ê¥ê¥¨¤Î¡¢ÅÀÅô¤Þ¤Ç¤ÎÌÏÍÍ¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢¿È¤â¿´¤â²¹¤Þ¤ë¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤ÎÊ¼¸Ë¤Ç¤â³°¤»¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¡¢µþºå¿À¤ÎÃæ¤ÇÊ¼¸Ë¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯Í¤¹¤ë¡Ö²¹Àô¡×¡£Ãæ¤Ç¤âº£¡¢É±Ï©¤Î²¹Íá»ÜÀß¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ë¤¢¤ëÆþ¸ý¤Ë¤Ï¡¢Ä«¤«¤é¹ÔÎó¤¬¡£Æ¶·¢¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤È¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö±½¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Þ¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¥Ñ¥ïー¡É¤¬¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡ª¡©¡¡¤·¤«¤â±Ç²è²½¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Ææ¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÅß·Ê¿§¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎµþÅÔ¤Ç¥¤¥Á²¡¤·¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Íò»³¡£¿Íµ¤¤Îº·²åÌî¥È¥í¥Ã¥³Îó¼Ö¤â¡Ö¸÷¤Î¸¸ÁÛÎó¼Ö¡×¤ò±¿¹Ô¤·¡¢¹ÈÍÕ¥·ー¥º¥ó¤Ê¤É¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤Î·Ê¿§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Íò»³ÉÕ¶á¤Ï¤æ¤º¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢°¦Åæ»³ÅÐ»³¤Î¸å¤ËÌ¾Êª¤Î¤æ¤ºÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬ÅÐ»³µÒ¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤À¤¬¼Â¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ»Ãæ¤Ë¤Ï¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¡Ö¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤¬£²¥«½ê¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÅß¤ÎµþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡õºÇ¶²¤Ò¤ó¤ä¤ê¡¡ÆóÅáÎ®¥¦¥£¥ó¥¿ー¡×¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÎ¸³¤·¡¢Ì¥ÎÏ¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤¹¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åß¤Ë¿©¤Ù¤¿²á¤®¤ë¤¢¤Ã¤¿¤«Æé¤ò£³¿Í¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¡£Âçºå»Ô¹Á¶è½Ð¿È¤Î¤ê¤¨¤Á¤ã¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤¢¤ë¤Æ¤Ã¤Á¤êÆé¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÏ·ÊÞ¡£Å¹¼ç¤Ï¤ê¤¨¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÍ§Ã£¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¥ß¥·¥å¥é¥ó£²¤ÄÀ±¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÌ¾Å¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ê¼¸Ë¤ÎÆé¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÅ½£ÀÖÊæ±Ø¡£¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤ÏÀÖÊæÌ¾Êª¡¦²´éÚ¤ÎÆé¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£¤·¤«¤âÄÌ¾ï¤ÏÌ£Á¹¥Ùー¥¹¤¬Â¿¤¤²´éÚÆé¤À¤¬¡¢ÀÖÊæ¤Ç¤Ï²´éÚ¤Î¶¯¤¤»Ý¤ß¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¾ßÌý¥Ùー¥¹¤Ë¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
µþÅÔ¤Ï¡¢²Ï¸¶Ä®»°¾ò¤Ë¤¢¤ëÎ¶ÇÏÄÌ¤ê¤«¤é¡£¾Æ¤Ä»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿·ÜÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅ¹¤è¤ê¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤Î¹¥Êª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·³·ÜÆé¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤ß¤Ê¤¬¤ï¤«¤é¤ÏÆÀ°Õ¤Î¤¦¤ó¤Á¤¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢°ìÆ±¤â»×¤ï¤º¡Ö¤Ø¤¨～¡×¤È´¶¿´¡ª¡©
¤µ¤é¤Ë£³¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤ê¤¨¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢²¬Â¼¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ñÌÚÀ¾¹â¹»¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö²¿¤³¤ì¡ª¡©¡×¤È¶ÄÅ·¡ª¡¡Éé¤±¤¸¤È¤ß¤Ê¤¬¤ï¡¢¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤â·ê¾ì¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë£³¿Í¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª²á¤®¤ë»×¤¤½ÐÏÃ¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¼«Ëý¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¡£¤Ê¤ë¤ß¤È²¬Â¼¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢Á´ÎÏ¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
ºÇ¿·»ÜÀß¤«¤é·ê¾ì¤Þ¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¾ðÊó¤¬Â³¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡Öµþºå¿À¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¦¥©ー¥º¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤ß¤È²¬Â¼¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤Åß¤ò²á¤´¤»¤½¤¦¤ÈÁª¤ó¤ÀÉÜ¸©¤Ï¡ª¡©
¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼Î´»ËMC¤Î¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÏËè½µ·îÍË¤è¤ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¡££¸Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¤è¤ë11»þ10Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¡£