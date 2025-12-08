KABA.¤Á¤ã¤ó¡¡56ºÐ¶á±Æ¤ËÀä»¿¤ÎÍò¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþµÓÁÇÅ¨¡×¡ÖËÜÅö¤ªåºÎï¡×
¡¡¿¶ÉÕ»Õ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎKABA.¤Á¤ã¤ó¡Ê56¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡KABA.¤Á¤ã¤ó¤Ïº´²ì¸©¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Öº£·î¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÊÆ¤â¤È¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢µÞî±¡¢¤ªÊÆ¤ÎÍÅÀº¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇò¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È°áÁõ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ïKABA.¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¡ÖËÜÅö¤ªåºÎï¤À¤·²Ä°¦¤¤¤·°áÁõ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö°áÁõ¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡ÈþµÓÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÂ¤¬ºÙ¡Á¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2002Ç¯¤Ë¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤«¤é¡È¥ª¥Í¥¨¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿KABA.¤Á¤ã¤ó¡£¥Û¥ë¥â¥ó¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏÀÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¸ÍÀÒ¾å¤â½÷À¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤ÏÎ¶¥¤¥Á¥«¤Î·ÝÌ¾¤ÇÇÐÍ¥³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£