´éÌÌÉé½ý¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡ÖÅ¾ÅÝ¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÖËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬8Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼¡¡À¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÅ¾ÅÝ¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¼«¿È¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¡ÖÂçµÈ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È ¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿ÂçµÈ¡£
¡¡¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È»ý¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤âÅ¾ÅÝ¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤Í¡×¤È¼«µÔ¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÂçµÈ¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¤Æ´é¤òÉé½ý¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤ò3Æü¤«¤é·çÀÊ¡£8Æü¤ËÌó1½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ë¥¢¥¶¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£