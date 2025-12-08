フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が６日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は先週に引き続き「プロ野球 名？迷？コンビ」。強豪・ＰＬ学園時代からの先輩、後輩にしてプロ野球・楽天ではともに監督を務めた共通点がある平石洋介氏、今江敏晃氏のコンビが登場した。

今江氏は「ＰＬでは先輩は神様ですから。中でも平石さんは、松坂大輔さん擁する横浜高校と伝説的な試合をされた時のキャプテンなんで。もう大尊敬しています」と熱弁。平石氏への敬意を示したが、改めて今江氏との関係性を聞かれた平石氏は首を捻った。

平石氏は「とにかく、舐めてるんですよ。僕のことを…」と今江氏の態度にクレーム。つづけて「今年ね、何回か。ＰＬ学園のＯＢの。宮本慎也さん、松井稼頭央さん、今江、僕でトークイベントとかもさせてもらったんです」と回想。名門ＰＬ出身のビッグネームが一堂に会したイベントを振り返った。

平石氏は、４人の中で一番後輩となる今江氏の行動を述懐。「宮本慎也さん、松井稼頭央さんには扉をパッと開けて『どうぞ！』みたいなするんですけど。その後に僕が入っていこうとすると、自分（今江氏）が先に行くんですよ！」と訴えた。

浜田は「絶対にあかんって！」と苦笑。今江氏は「平石さん、なぜか遅いんですよ…。来るのが。平石さんを待ってると、次、宮本さんと松井稼頭央さんに遅れを取ってしまうので、そこはやっぱり…」と弁解した。

平石氏は「そんなことない！そんなことない！もう新幹線の移動とか、駅のホームを歩くのも絶対に前にいくんですよ！こいつ！」と猛反論。浜田を爆笑させていた。