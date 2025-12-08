²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢Éã¤Ë¤Ï²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤º¡Ä¡¡Êì¤¬¼«Ê¬¤Î¼Ö¤òÇä¤Ã¤Æ¥®¥¿¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼²ÈÆþ¥ì¥ª¡Ê30¡Ë¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éã¤ËÆâ½ï¤Ç²»³Ú½Î¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²ÈÆþ¤Ï1994Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡£12ºÐ¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÃæ¹âÂç°ì´Ó¤ÎÌ¾Ìç¹»¤ËÆþ³Ø¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ï¡ÖÀäÂÐ¾ÍèÌòÎ©¤Ä¤«¤é¡×¤ÈÉã¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Éã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖTHE¶å½£ÃË»ù¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Í¤¨¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é²Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿²ÈÆþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¤Ë¤Ï²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Êì¤Ë¤Ï¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Ö¤òÇä¤Ã¤Æ¥®¥¿¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
13ºÐ¤ÇÉã¤ËÆâ½ï¤Ç¡¢YUI¡¢°¼¹á¡¢Vaundy¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿²»³Ú½Î¥ô¥©¥¤¥¹¤ËÆþ³Ø¡£¡Öº£¤Ç¤³¤½¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£»ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¤³¤í¤Ï»û»Ò²°¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç¼ø¶È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡ØYUI¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤é»ä¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤´±ï¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤½¤³¤ËÄÌ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£