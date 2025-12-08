¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ï¡¼¥È¤ÈÎ¥º§¤ÎÊ¡±ÊÆ·¡¢²æ¤¬»Ò¤È¤ÎÌÌ²ñÌäÂê¤á¤°¤ê¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡¢µõ¤·¤µ¤¬Êç¤ê¤Þ¤¹¡×
²Î¼ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ï¡¼¥È¤Î¸µºÊ¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊ¡±ÊÆ·¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¤ï¤¬»Ò¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ò¤á¤°¤ê¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Ê¡±Ê¤ÏÌó1¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤Î´Ö¤Ë40ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤Î·»²ÈÂ²¤È²á¤´¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Öº£¤Ï²æ¤¬»Ò¤Ë°¦¾ð¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤ä±ù¤Ã»Ò¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¿Æ¤È¤Ï°ã¤¦Ìò³ä¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ÇÊì¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡Ö²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¥º§¸å¤Ë²æ¤¬»Ò¤Ë²ñ¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡ØÆ±µï¿Æ¤Î´ï¤ÎÂç¤¤µ¡Ù¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¿å¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤ê¤È¤á¤Î¤Ê¤¤Ë¡¤Î¤â¤È¤Ë»Ò¤É¤âÃ£¤Î¿ÍÀ¸¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¡Ä¤¿¤À¤¿¤À¡¢µõ¤·¤µ¤¬Êç¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¸å¤í¸þ¤¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤Ë¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¤ÎÌþ¤·¤Ë¡£¤¼¤Ã¤¿¤¤¤Ë¡¢²¿¤Ò¤È¤Ä¡¢ÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤Ì¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¥Ï¡¼¥È¤ÈÊ¡±Ê¤Ï13Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤â¡¢23Ç¯4·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£¥Ï¡¼¥È¤Ï8·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î´Æ¸î¸¢¤ò¤á¤°¤ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç¤ÎºÛÈ½¤¬½ª·ë¤·¡¢¡Ö²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê»ä¤¬¿Æ¸¢¡¦´Æ¸î¸¢¤ò»ý¤Á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÍÜ°é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¡±Ê¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Ï¡¼¥È¤ÎÊó¹ð¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÊóÆ»¤äÅê¹Æ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¿Æ¸¢¤¬Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Êì¿ÆÂ¦¤Ë·çÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¤â¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢Î¥º§Åö»þ¤Ë¸øÉ½¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢Î¥º§¸å¤âÉã¤ÈÊì¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿Æ¸¢¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤ÆÁè¤¦Æ»¤ò¡¢Åö»þ¤Î¤ï¤¿¤·¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¾ù¤Ã¤¿¿Æ¸¢¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÊ¤¤¹¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£²ó¿³Íý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¿Æ¸¢¡¦´Æ¸î¸¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¥º§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¿³Íý¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É¬Í×¤ÊË¡Åª¼êÂ³¤¤òÄÌ¤·¤Æ»ö¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Î¥º§¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥È¤ÈÁè¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£