【松本日向1st写真集 ちょうどいい。】 12月11日発売 価格：3,520円

ワン・パブリッシングは、12月11日に発売する「松本日向1st写真集 ちょうどいい。」の表紙を公開と、カットを公開した。

本写真集は元HKT48メンバーで、現在はボートレース関連の仕事でも活躍中のタレント松本日向さんのファースト写真集。ベッドにうつぶせで横たわるその表情が、大人でセクシーすぎると話題になっている。

「ちょうどいい。」という写真集のタイトルは、松本日向さん本人が発案。ロケ中にタイトルとなった言葉を発している瞬間がメイキング映像にもしっかりと収められているので、実は松本さんの口癖なのかも？ ちなみに写真集の発売日12月11日は、松本さんの誕生日となっている。

【松本日向さん本人コメント】

写真集では背中とお尻の写真が多いんです。初めての写真集だし、25歳の大人な松本日向を表現したい思いもあって、今までやってきたグラビアでも一番の露出に挑戦していて。特にバックショットをきれいに見せたいなと頑張りました。水着だけでなく赤いランジェリーみたいな大人っぽい衣装もあるし、バリエーションも豊富なので楽しみにしてください。写真集では他にアオザイも着ているんですが、これはダナンの市場で作りました。既製品じゃなく布から自分で選んで作ってもらっていて、アオザイといっても形が１種類だけじゃなくて４～５種類あって、その中から上品な感じのを選んで、色は大好きな青にしてみました。着る前は動きづらいのかなと思ったんですけど、めっちゃ楽で。特にパンツのウエストがゴムなので着やすいし、本当に動きやすくてリラックスできていいなと思いました。実は大阪のイベントではアオザイで登場して撮影もできるので、ぜひご来場ください。

東京と大阪で発売記念イベントを開催

東京と大阪の2都市で写真集の発売記念イベントを開催。写真撮影や2ショットチェキはもちろん、メッセージ動画撮影やベトナムお土産がもらえるなど特典内容は盛りだくさん。

2会場両方に参加すると、持参した私物に本人がその場でサインを入れてくれるサービスも。さらにセブンネット・タワーレコードオンライン・HMV&BOOKS onlineの各ネット書店では、購入特典として数量限定で生写真が付いてくる。

東京・HMV&BOOKS SHIBUYA

開催日時：12月14日11時～

大阪・梅田 蔦屋書店

開催日時：12月21日12時～

