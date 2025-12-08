【第33話】 12月6日 無料公開

秋田書店は12月6日、増田英二氏によるマンガ「今朝も揺られてます」第33話「今朝もポジション取りしてます」をチャンピオンクロスにて無料公開した。

本作は毎朝の通学電車を舞台に、高校生の男女2人の恋を周囲の乗客たちが応援していく新感覚のシチュエーションラブコメ。第33話では2人を見守る大人たちの熾烈なポジション争いが描かれる。

現在チャンピオンクロスでは最新話となる第35話「今朝も待ってます」も公開されている。最新話の価格は70コイン。

午前6時58分舞原行きの通学電車。名前も知らないあの子と僕……と、その乗客⁉ 高校生の男女２人が醸し出す甘酸っぱい雰囲気に、乗客たちが心情駄々洩れで盛り上がる‼新感覚のシチュエーションラブコメ‼

(C)増田英二（秋田書店）2024