大人の争い「今朝も揺られてます」第33話「今朝もポジション取りしてます」がチャンピオンクロスにて無料公開！
【第33話】 12月6日 無料公開
【拡大画像へ】
【拡大画像へ】
秋田書店は12月6日、増田英二氏によるマンガ「今朝も揺られてます」第33話「今朝もポジション取りしてます」をチャンピオンクロスにて無料公開した。
本作は毎朝の通学電車を舞台に、高校生の男女2人の恋を周囲の乗客たちが応援していく新感覚のシチュエーションラブコメ。第33話では2人を見守る大人たちの熾烈なポジション争いが描かれる。
現在チャンピオンクロスでは最新話となる第35話「今朝も待ってます」も公開されている。最新話の価格は70コイン。【無料公開中】
□第33話「今朝もポジション取りしてます」のページ【最新話】
□第35話「今朝も待ってます」のページ
【今朝も揺られてます】
／／- 「今朝も揺られてます」公式@最新3巻10月8日発売！ (@Kesa_yura3) December 6, 2025
📢チャンピオンクロス更新情報
＼＼
🚃☕🚃☕🚃☕🚃☕🚃
第35話 今朝も待ってます
🚃☕🚃☕🚃☕🚃☕🚃
舞台は電車外へ！
彦一も！
なゆも！
部長も！
OLも！
大学生も！
そして読んでる我々も！！！
ドキドキと緊張感と興奮と…。
応援せずにはおられない神回となっております！！ pic.twitter.com/U1O9SwglSR
午前6時58分舞原行きの通学電車。名前も知らないあの子と僕……と、その乗客⁉ 高校生の男女２人が醸し出す甘酸っぱい雰囲気に、乗客たちが心情駄々洩れで盛り上がる‼新感覚のシチュエーションラブコメ‼
(C)増田英二（秋田書店）2024