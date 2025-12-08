【オーケーのチラシ】しらたき、こしあんどーなつが税抜100円以下に！12月8日スタートのお得商品をチェック。

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2025年12月8日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、一時的に安く仕入れることができた"更にお買徳"な商品をピックアップして紹介します。

家にあると助かる...！

今週は、"あと一品欲しい"というときに冷蔵庫にあると役立つ食料品を中心に値下げ中です。

今回は一例を紹介します。

●日清製粉ウェルナ マ・マー 大盛りスパゲティミートソース 1人前（360g）商談時使用売価486円のところ、6.3割引の176円に。

●OHAYO（オハヨー） おいしく果実 いちごヨーグルト 70×4個メーカー希望小売価格291円のところ、4.8割引の149円に。

●Pasco こしあんどーなつ 1個商談時使用売価152円のところ、2.9割引の106円に。

●ニッスイ おさかなのソーセージ 70g×4本束商談時使用売価747円のところ、7.4割引の187円に。

●Nipponham（ニッポンハム） 中華名菜 八宝菜 2〜3人前商談時使用売価669円のところ、5.3割引の314円に。

●丸浜食品 あく抜き済み 白滝 白 国産原料使用 310gメーカー希望小売価格248円のところ、6.1割引の96円に。

なお、一部店舗では取り扱いのない商品があります。

この他にも、「ミニパン オ ショコラ 5個＋1個増量」が210円、「にぎり寿司 あすか（10カン）」が609円、「サーモンローストビーフ丼 いくら添え」が493円。パーティシーンにも役立つ商品がお買い得になっています。

今週も、チラシに掲載されているお得な商品をお見逃しなく。

※価格はすべて会員現金払い（税込）です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部